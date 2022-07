American Football Innert einer Stunde vergriffen: Erbitterter Ansturm auf NFL-Tickets in Deutschland Die Eintrittskarten für den Auftritt von Superstar Tom Brady in München sind derart heiss begehrt, dass ein Grossteil der Interessentinnen und Interessenten leer ausgeht. Nur wenig später fluten die Tickets den Schwarzmarkt.

Kommt im Herbst nach Deutschland: Star-Quarterback Tom Brady. Keystone

Dass die NFL im Spätherbst erstmals in Deutschland gastiert, hat einen regelrechten Ansturm auf die begehrten Tickets ausgelöst. Die 50'000 Eintrittskarten, die für das Aufeinandertreffen der Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady und der Seattle Seahawks in der Münchner Allianz-Arena im freien Verkauf zur Verfügung standen, waren am Dienstag bereits in weniger als einer Stunde vergriffen. Kurz nach dem Verkaufsstart um zehn Uhr hatten sich mehr als 250'000 Interessenten und Interessentinnen in der Online-Warteschlange befunden.

Dass die Tickets in derart kurzer Zeit ausverkauft waren, war indes nicht ausschliesslich der exorbitanten Nachfrage geschuldet. Die recht freizügigen Verkaufs-Bedingungen taten offenbar ihr Übriges: Jeder Fan durfte bis zu sechs Karten auf einmal erstehen, und eine Personalisierung der Tickets blieb aus. Was dem Schwarzmarkt Vorschub leistete – nur wenig später waren zahlreiche Eintrittskarten auf diversen Portalen für übersetzte Preise erhältlich. Kosteten die Billette regulär 75 bis 155 Euro, wurden sie online bloss wenige Zeigerumdrehungen danach für bis zu 2000 Euro gehandelt. In Social-Media-Plattformen machte sich denn auch rasch Frust breit.

#NFLDeutschland läuft ja wieder mal sehr gut, dann können die „Fan‘s“ ja feiern pic.twitter.com/yLQONUigB4 — Erik (@Erik_Mausi_Pes) July 19, 2022

Die allenthalben vorfreudig erwartete NFL-Premiere in Deutschland, die am 13. November stattfinden soll, ist Teil einer Partnerschaft der nordamerikanischen Football-Liga mit deutschen Stadien. Bis 2025 sollen je zwei Partien in München und in Frankfurt ausgetragen werden. Wer also auf der erbitterten Ticket-Jagd leer ausgegangen ist, hat in den kommenden Jahren noch dreimal die Chance.