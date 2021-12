Auslosung Messi vs. Ronaldo: Das sind die Achtelfinal-Knüller in der Champions League Die Auslosung für die Achtelfinals der Champions League haben es in sich. Es kommt zum Duell zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

Am Montagmittag wurden die Achtelfinals zur Champions League ausgelost. Laurent Gillieron / EPA

Besonders zwei Duelle standen nach der Auslosung der Achtelfinalspiele in der Champions League im Fokus: Zum einen kommt es zum Giganten-Treffen zwischen Cristiano Ronaldo (Manchester United) und Lionel Messi (Paris Saint-Germain). Zum anderen muss der deutsche Rekordmeister Bayern München gegen den spanischen Meister Atlético Madrid ran. Folgende Begegnungen wurden ermittelt:

Benfica Lissabon - Real Madrid

Villareal - Manchester City

Atlético Madrid - Bayern München

FC Salzburg - Liverpool FC

Inter Mailand - Ajax Amsterdam

Sporting Lissabon - Juventus Turin

Chelsea FC - LOSC Lille

Paris Saint-Germain - Manchester United

Die erstgenannten Teams bestreiten das Hinspiel in heimischer Stätte am 15./16./22./23. Februar 2022. Die Rückspiele werden am 8./9./15./16. März 2022 ausgetragen. Der Final steigt am 28. Mai in St. Petersburg.

Auch im zweithöchsten von der Uefa organisierten Wettbewerb wurde ausgelost. Vor dem Achtelfinal kommt es in einer Zwischenrunde zu folgenden Begegnungen:

Sevilla FC - Dinamo Zagreb

Atalanta Bergamo - Olympiakos Piräus

RB Leipzig - Real Sociedad San Sebastián

FC Barcelona - SSC Neapel

Zenit St. Petersburg - Real Betis Sevilla

Borussia Dortmund - Glasgow Rangers

Sheriff Tiraspol - Sporting Braga

FC Porto - Lazio Rom

Die acht Gruppensieger der Europa League haben sich das Achtelfinal-Ticket bereits direkt gesichert. Die Hinspiele steigen am 17. Februar 2022, die Rückspiele: 24. Februar 2022. Der Final wird am 18. Mai 2022 in Sevilla über die Bühne gehen. (gav)