Auslosung Wimbledon Drei Debütanten schlagen in Wimbledon auf – Bencic erhält machbare Aufgabe, Wawrinka mit Brocken Beim traditionsreichen Grand-Slam-Turnier in Wimbledon schlagen gleich acht Schweizerinnen und Schweizer auf. Mit Ylena In-Albon, Alexander Ritschard und Marc-Andrea Hüsler debütieren gleich drei nationale Tennis-Cracks.

Am Montag beginnt das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Mit Wimbledon steht das traditionsreichste Major-Turnier bevor. Aus Schweizer Sicht figurieren im Männer-Tableu erfreulicherweise auch zwei einheimische Cracks, die sich erstmals für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifiziert haben. Marc-Andrea Hüsler und Alexander Ritschard spielten sich erfolgreich durch sämtliche Qualifikationsrunden. Nebst den beiden Zürchern schlagen auch Stan Wawrinka und Henri Laaksonen an der Themse auf. Bei den Frauen mit von der Partie sind Debütantin Ylena In-Albon, Jil Teichmann, Viktorija Golubic und Belinda Bencic.

Am Freitag ist die Auslosung über die Bühne gegangen. Hier die Übersicht, gegen wen die Schweizer Tennis-Cracks antreten:

Debütant Alexander Ritschard zog in Wimbledon das grosse Los. Für den 28-jährigen Zürcher könnte die Starthürde kaum höher ausfallen. Ritschard (ATP 192) bekommt es in der ersten Runde mit der Nummer sechs der ATP-Weltrangliste, dem Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun. Eine durchaus machbare Aufgabe bekam Marc-Andrea Hüsler (ATP 104) zugelost. Der Linkshänder aus Zürich, der heute Freitag seinen 26. Geburtstag feiert, misst sich beim Rasen-Grand-Slam mit dem Franzosen Hugo Grenier (ATP 136).

Mit Jannik Sinner wartet auf Stan Wawrinka sogleich eine Knacknuss. Keystone

Stan Wawrinka (ATP 265), der mit einer Wildcard antritt, trifft in der ersten Runde auf den Italiener Jannik Sinner (ATP 13). Auf den Romand wartet also zu Beginn gleich ein echter Härtetest. Der vierte Schweizer im Bunde, Henri Laaksonen (ATP 95), startet leicht favorisiert gegen den Briten Ryan Peniston (ATP 147).

Wie bei den Männern schlagen auch bei den Frauen vier Schweizerinnen in Wimbledon auf. Die 23-jährige Walliserin Ylena In-Albon (WTA 110) misst sich bei ihrer Hauptfeld-Premiere mit der US-Amerikanerin Alison Riske (WTA 35). Für Viktorija Golubic (WTA 51) heisst die Startaufgabe Andrea Petkovic (WTA 56) aus Deutschland, Jil Teichmann (WTA 23) misst sich zu Beginn mit der Australierin Ajla Tomljanovic (WTA 45). Bereits in der dritten Runde könnte es zum Kräftemessen zwischen Golubic und Teichmann kommen.

Belinda Bencic kann mit der Auslosung zufrieden sein. Keystone

Für Belinda Bencic (WTA 17) scheint die Zeit reif zu sein, ihren ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere zu feiern. Die Auslosung meinte es gut mit der Ostschweizerin. Bencic trifft in der ersten Runde auf die Chinesin Wang Qiang (WTA 144). Ein erster Härtetest erwartet Bencic wohl im Achtelfinale mit der Lettin Anett Kontaveit (WTA 2). In einem möglichen Halbfinale würde es wohl auf ein erneutes Aufeinandertreffen mit Ons Jabeur kommen. Gegen die Tunesierin gewann Bencic im April den Final von Charleston. Vergangene Woche im Endspiel von Berlin musste die 25-Jährige nach einem Ausrutscher Forfait erklären.

Als klarer Favorit in Wimbledon an den Start geht Novak Djokovic. Der Serbe gilt bei den Buchmachern als haushoher Turnier-Favorit. Mit der Quote 1,83 liegt der Titelverteidiger klar vor Vorjahresfinalist Matteo Berrettini (Quote 7,00), French-Open-Sieger Rafael Nadal (Quote 8,00) und Shooting-Star Carlos Alcaraz (Quote 10,00). Djokovic trifft zu Beginn auf den Koreaner Kwon Soonwoo (ATP 75), Nadal bekommt es mit dem Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 42) zu tun. Die beiden Ausnahmekönner würden erst im Final aufeinandertreffen. Mit Daniil Medwedew (Krieg-Ausschluss) und Alexander Zverev (Verletzung) verzeichnet das Rasen-Turnier zwei prominente Abwesende.

Geht als klarer Turnier-Favorit an den Start: Novak Djokovic. Keystone

Bei den Frauen dürfte der Turniersieg über Iga Swiatek (WTA 1) oder Ons Jabeur (WTA 3) führen. Die Polin Swiatek misst sich in der ersten Runde mit der Kroatin Jana Fett (WTA 254). Die Tunesierin Jabeur duelliert sich mit der Schwedin Mirjam Björklund (WTA 123).