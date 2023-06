Rund 30’000 Berner und Tessiner Fussballfans haben am Sonntag in Bern dem Cupfinal entgegengefiebert. Die Fans der Berner Young Boys nahmen die Innenstadt schon am Vormittag in Beschlag. Bei blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen brachten sie sich auf dem Bärenplatz in Stimmung für das grosse Spiel. Gegen Mittag beteiligten sich dann bis zu 10’000 YB-Fans am Fanmarsch zum Stadion Wankdorf, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Stimmung war friedlich, es wurde geklatscht und gesungen. Dass die Kornhausbrücke voll mit Fans war, liess sich zeitweise wegen dichten gelben und schwarzen Rauchschwaden nicht erkennen.