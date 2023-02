Biathlon-WM Niklas Hartweg bei viertem Bö-Triumph Sechster Bereits früh im Rennen muss Niklas Hartweg seine Medaillenhoffnungen begraben. Am Ende resultiert beim historischen Auftritt vom norwegischen Dominator Johannes Thingnes Bö dennoch ein Top-Ergebnis.

Niklas Hartweg sorgt für das zweitbeste Schweizer Ergebnis an einer Weltmeisterschaft. Keystone

Niklas Hartweg überzeugte im Einzel-Wettkampf bei der Biathlon-WM über 20 km in Oberhof mit dem sechsten Rang. Er sorgt damit für das zweitbeste Schweizer Ergebnis an einer Weltmeisterschaft. Benjamin Weger lief 2020 auf den fünften Rang.

Dabei verlief der Start in das Rennen für den Junioren-Weltmeister von 2019 überhaupt nicht nach Wunsch. Gleich mit dem ersten Schuss platze der Medaillentraum. Die Strafminute, die pro Fehlschuss zur Laufzeit addiert wird, war bereits Tatsache.

«Ich wusste danach, dass ich in Sachen Weltmeistertitel chancenlos bin. Das hat mir auch ein wenig Druck genommen», so Hartweg gegenüber SRF. Danach justierte der 22-jährige Schwyzer sein Visier, leistete sich keinen Fehlschuss mehr und hatte letztlich 19 Treffer auf dem Konto.

Bö nicht aufzuhalten

Hartweg, der zum Saisonauftakt im Einzelstart – seiner Paradedisziplin – in Kontiolahti mit dem zweiten Platz geglänzt hatte, durfte am Dienstag mit einer Medaille liebäugeln. Zum drittplatzierten Schweden Sebastian Samuelsson fehlten Hartweg am Ende des Tages jedoch 80 Sekunden. Dennoch zeigte sich der 22-Jährige mit dem Wettkampf zufrieden. Auch weil er mit den warmen Bedingungen zu kämpfen hatte, ihn das Material an den Füssen dennoch gleiten liess, wie er nach dem Rennen verriet.

Als zweitbester Schweizer mit ebenfalls einem Fehlschuss klassierte sich Sebastian Stalder auf dem 16. Platz. Joscha Burkhalter (36.), Jeremy Finello (45.) und Serafin Wiestner (53.) verpassten eine Platzierung in den Top 30.

Gold sicherte sich trotz zwei Fehlschüssen der norwegische Dominator Johannes Thingnes Bö. Der 29-Jährige errang seinen vierten Titel in Serie – historisch. Bereits in der Mixed-Staffel, im Sprint und in der Verfolgung war der fünffache Olympiasieger nicht zu bezwingen. Nun stellte er den Rekord des Franzosen Martin Fourcade ein, der 2016 an bei der WM viermal hintereinander Gold gewonnen hatte. Mit einem weiteren Erfolg in der Single-Mixed-Staffel vom Donnerstag könnte ihn Bö abschütteln. Silber ging an Landsmann Sturla Holm Lägreid (1/+1:10,7).