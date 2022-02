Big Air Ski-Freestylerin Gremaud holt Bronze an ihrem Geburtstag: «Ich bin überwältigt!» Mathilde Gremaud holt bei der ersten olympischen Austragung des Big-Air-Wettbewerbs Bronze. Die 22-jährige Freiburgerin beschenkt sich damit an ihrem Geburtstag gleich selbst.

Mathilde Gremaud wird bei der Siegerehrung von ihren Emotionen überwältigt. Matt Slocum / AP

Die Schweizer Ski-Freestylerin Mathilde Gremaud beschert der Schweizer Delegation die dritte Medaille an diesen Spielen. Die 22-jährige Westschweizerin überzeugt im Big-Air-Final vor den Augen von IOC-Präsident Thomas Bach und sichert sich Bronze – und das an ihrem Geburtstag! Nach Silber bei den Spielen in Pyeongchang vor vier Jahren im Slopestyle ist es die zweite Olympia-Medaille für Gremaud.

Bei der Siegerehrung und im TV-Interview kämpfte Gremaud mit den Tränen: «Diese Medaille bedeutet mir unheimlich viel. Ich bin sehr bewegt. Ich habe alles gegeben, bin überwältigt von dem, was ich erreicht habe. Eine grosse Befriedigung, dass ich genau an diesem Tag die Leistung abliefern konnte – und dann noch an meinem Geburtstag!»

Erstmals olympisch

Der auf einem ehemaligen Stahlwerksgelände ausgetragene Big-Air-Wettbewerb ist in Peking erstmals Teil des olympischen Programms. Die Athletinnen griffen tief in die Trickkiste, boten eine Show und flogen spektakulär durch die Luft. Im 2. von insgesamt 3 Runs zeigte die Schweizerin einen Doppel-Salto und zwei Schrauben. Es war der beste Sprung, der in diesem 2. Durchgang zu sehen ist. Gremaud schob sich damit auf den zweiten Rang vor. Nach einem Sturz beim letzten Sprung rutschte die Freiburgerin noch einen Rang nach hinten.

Die Westschweizerin greift tief in die Trickkiste und überzeugt die Jury. Roman Pilipey / EPA

Ski-Freestyle-Star Eileen Gu sicherte sich auf der Anlage mit 188,25 Punkten Gold. Die 18-jährige Doppelweltmeisterin, die aus Kalifornien stammt, aber für China startet, beschert den Gastgebern das insgesamt dritte Gold der Winterspiele. «Das ist der beste Moment meines Lebens. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist», so Gu. Die Französin Tess Ledeux (187,50) holt Silber und Gremaud realisiert 182,5 Punkte.

Mit Sarah Höfflin ist eine weitere Schweizerin am Start. Die Olympia-Siegerin von Pyeongchang im Slopestyle belegt den 6. Rang (158,75 Punkte). Am Montag haben die Schweizerinnen eine Chance auf eine weitere Medaille im Slopestyle-Wettbewerb. Am Sonntag müssen sie aber zunächst die Qualifikation überstehen.