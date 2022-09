Bundesliga Bayern schiesst sich im Krisenduell gegen Seoanes Leverkusen den Frust von der Seele Der FC Bayern München kann in der Bundesliga doch noch gewinnen. Der deutsche Rekordmeister macht das eindrücklich und schiesst Bayer Leverkusen mit 4:0 aus dem Stadion.

Thomas Müller erzielt den letzten Treffer des Abends und sorgt für das Schlussresultat von 4:0. Keystone

Vor der Saison hätte man dem Direktduell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen mit Sicherheit das Prädikat Spitzenspiel verliehen. Doch die Realität sieht anders aus: Die Münchner erleben den schlechtesten Saisonstart seit zwölf Jahren, warten seit vier Partien auf einen Vollerfolg. Auf der anderen Seite werden die Leverkusener, die Equipe des Schweizer Trainers Gerardo Seoane, ihren Ansprüchen gleichermassen nicht gerecht. Die Werkself steht mit fünf mageren Punkten und dem viertletzten Tabellenrang da. Deshalb wurde der achte Spieltag nach der Länderspielpause so etwas wie mit einem Krisenduell eröffnet.

«Es wird immer dunkler, das ist gerade auch unsere Gefühlswelt», meinte ein fassungsloser Thomas Müller nach der 0:1-Pleite gegen Augsburg. So einiges hatte sich beim deutschen Rekordmeister während den letzten Tagen angestaut – und entlud sich gleich in der Anfangsphase in Tore. Gleich mit der ersten Möglichkeit gingen die Bayern in Front. Jamal Musiala fand über den rechten Flügel mit einer flachen und scharfen Hereingabe Leroy Sané. Dieser nahm das Spielgerät in der 3. Minute gekonnt an und schloss aus zwölf Metern erfolgreich ab.

Neuzugang Mané trifft wieder

Das Heimteam fand gegen eine fahrige Werkself immer wieder viel Platz vor. Nach einem Doppelpass kam Musiala (17.) diesmal selbst im Strafraum zum Abschluss und erwischte Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky auf dem falschen Fuss. Der Finne gab beim Einschlag in der Torwartecke keine gute Figur ab. Seine Abwehrspieler machten es ihm in der Folge gleich. In der 39. Minute fühlte sich niemand für Sadio Mané zuständig. Dieser legte sich zentral am Strafraumrand den Ball zurecht, um auf 3:0 zu erhöhen. Das 3. Saisontor für den Senegalesen – das erste in der Allianz Arena. Besonders hervorzuheben war die dritte Torbeteiligung des 19-jährigen Musialas an diesem Abend.

Gerardo Seoane kommt mit Leverkusen in der Bundesliga derzeit nicht vom Fleck. Keystone

Auch im 2. Durchgang waren die Münchner, die in einem Oktoberfest-Trikot aufliefen, bemüht, die Feierlichkeiten fortzusetzen. Dem vermeintlichen 4:0 von Mané (56.) ging jedoch ein Foul Matthijs de Ligts in einem Luftduell vor. Und die Gäste? Sie verpassten nach einem für einmal schnell vorgeführten Angriff in Person vom eingewechselten Amine Adli den Anschlusstreffer. Bayern-Goalie Manuel Neuer durfte sich mit einer herrlichen Fussabwehr (64.) auszeichnen.

Hradecky nicht zu beneiden

Das verdiente 4:0 fiel dann doch noch. Der Schlussmann der Gäste, der einen schwachen Abend erwischte, blieb auch hier glücklos. Beim Versuch, nach rechts zu passen, rutschte dieser aus und bediente Thomas Müller, der den Ball im Fallen nur noch ins leer stehende Tor einzuschieben brauchte.

Der FC Bayern rückt damit vorübergehend auf den 2. Platz vor, auf Leverkusen und Gerardo Seoane warten hingegen weiterhin unruhige Tage. Der Knoten ist am Freitagabend nur für das Team von Julian Nagelsmann geplatzt.