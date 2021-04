BUNDESLIGA Dortmund schlägt Fischers Union – Gladbach gibt 2:0-Führung her – Stuttgart verliert gegen Wolfsburg – Mainz gelingt Befreiungsschlag Während sich Dortmund am 30. Bundesligaspieltag die Hoffnung auf die Champions League bewahrt, verschafft sich Mainz Luft im Abstiegskampf. Stuttgart verliert zu Hause gegen Wolfsburg, Mönchengladbach verspielt in Hoffenheim eine 2:0-Führung.

Erling Haaland (Mitte) verschoss den Penalty, Marco Reus traf im Nachschuss zum 1:0. Friedemann Vogel / Pool / EPA

(dpa) Drei Spiele, drei Siege - Borussia Dortmund hat die jüngste Aufholjagd fortgesetzt und darf weiter auf eine Rückkehr in die Champions League hoffen. Mit dem 2:0 (1:0) über Union Berlin wahrte das Team von Trainer Edin Terzic den Vier-Punkte-Rückstand auf Rang vier. Im leeren Signal Iduna Park trafen Marco Reus (27. Minute) und Raphael Guerreiro (88.) am Mittwoch zum verdienten Erfolg. Wie schon bei den beiden vergangenen Partien gegen Stuttgart (3:2) und Bremen (4:1) gab sich der BVB keine Blösse. Auch die Gäste bleiben trotz der siebten Saisonniederlage im Rennen um einen europäischen Wettbewerb.

Wenn der BVB am Samstag seine Aufholjagd beim direkten Rivalen VfL Wolfsburg fortsetzen will, muss er aber auf Abwehrchef Mats Hummels verzichten. Der Weltmeister von 2014 sah die fünfte Gelbe Karte.

Hoffenheim lässt sich nach einem 0:2-Rückstand nicht runterkriegen und geht doch noch als Sieger vom Platz. Uwe Anspach / dpa

(dpa) Borussia Mönchengladbach hat sich bei der Aufholjagd auf die Europa-League-Plätze einen dicken Patzer geleistet. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose unterlag am Mittwochabend in der Fussball-Bundesliga nach einer 2:0-Pausenführung noch mit 2:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim. Alassane Plea (25. Minute) und Valentino Lazaro (45.+1) trafen im leeren Sinsheimer Stadion zunächst für die Gäste. Andrej Kramaric (48./65.) mit seinem 15. und 16. Saisontor sowie Ihlas Bebou (60.) drehten die Partie für die TSG nach der Pause.

Damit verpassten die zuvor in vier Spielen ungeschlagenen Gladbacher die Chance, vor dem viertletzten Spieltag auf einen Punkt an den Sechsten Bayer Leverkusen heranzurücken. Die personell gebeutelten Hoffenheimer beseitigten die wohl letzten Zweifel am Klassenverbleib und gewannen erstmals nach fünf sieglosen Partien.

Die Schlüsselszene in der 1. Halbzeit: Wolfsburgs Keeper Koen Casteels hält einen Handelfmeter von Philipp Förster. Christian Kaspar-Bartke / Pool / EPA

(dpa) Der VfL Wolfsburg ist zurück auf dem besten Weg in Richtung Champions League. Nach zuvor zwei Niederlagen setzten sich die Niedersachsen am Mittwochabend in einer turbulenten Partie der Fussball-Bundesliga mit 3:1 (2:0) beim VfB Stuttgart durch. Xaver Schlager (13. Minute), Torjäger Wout Weghorst (29.) und Yannick Gerhardt (65.) trafen für die Gäste, die im direkten Duell mit Verfolger Borussia Dortmund am Samstag die Königsklasse so gut wie perfekt machen könnten.

Den lange so begeisternden Stuttgartern dagegen geht auf den letzten Metern der Saison der Schwung verloren. In einem von zahlreichen Top-Chancen geprägten Spiel fehlten dem Team von Trainer Pellegrino Matarazzo vor allem zwei Dinge: defensive Stabilität und offensive Effizienz. Passend dazu verschoss Philipp Förster (26.) einen Handelfmeter, selbst den Nachschuss setzte der Mittelfeldspieler unbedrängt über das Tor. Nur Gonzalo Castro traf in der Nachspielzeit.

Durch den Sieg ziehen Robert Glatzel und seine Mainzer in der Tabelle an Werder Bremen vorbei. Focke Strangmann / EPA

(dpa) Nach der sechsten Niederlage in Serie wird es für Werder Bremen im Abstiegskampf der Fussball-Bundesliga wieder richtig eng. Die Grün-Weissen verloren am Mittwochabend das Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 mit 0:1 (0:1) und stellten damit einen Negativrekord in ihrer Club-Geschichte auf. Die Mainzer blieben dagegen zum sechsten Mal nacheinander ungeschlagen und zogen in der Tabelle an den Bremern vorbei.

Werder hat nun nur noch vier Punkte Vorsprung auf Hertha BSC auf dem Relegationsplatz, allerdings haben die Berliner auch noch zwei Nachholpartien zu bestreiten. Nachdem sich die Norddeutschen in der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation hatten retten können, droht ihnen nun erneut ein Zittern bis zum Saisonende. Die Mainzer sind dank des Siegtreffers von Adam Szalai (16. Minute) dagegen auf dem besten Weg zum Klassenerhalt. Eine beeindruckende Leistung des neuen Trainers Bo Svensson.