Bundesliga «Ich fühle mich gut»: Sébastien Haller meldet sich nach seiner Krebsdiagnose zu Wort Im Juli erhielt der Stürmer von Borussia Dortmund den schockierenden Befund. Doch jüngste Aussagen des Ivorers stimmen zuversichtlich – die Genesung schreitet voran.

Sébastien Haller lachend im BVB-Trainingsdress: Wann der Ivorer auf den Rasen zurückkehrt, ist offen. Keystone

Ein regelrechter Schock hatte Sébastien Haller Mitte Juli ereilt. Der frisch von Borussia Dortmund akquirierte Stürmer klagte über Unwohlsein, über recht unspezifische Krankheitssymptome – und erhielt infolge medizinischer Untersuchungen die bittere Diagnose Hodenkrebs. Der treffsichere Ivorer, der als Ersatz des abgewanderten Goalgetters Erling Haaland eigentlich die Bundesliga in Angst und Schrecken versetzen sollte, hatte plötzlich weit bedeutendere Sorgen als Fussball.

Doch jüngst getätigte Aussagen Hallers dürften für ein erstes kollektives Aufatmen gesorgt haben. Wie der 28-Jährige gegenüber «ESPN NL» angab, stimmt ihn sein Heilungsverlauf zufrieden. «Ich möchte allen sagen, dass ich mich gut fühle», befand der Offensivspieler, der optimistisch angab, auf dem «Stand von vor ein paar Monaten» zu sein. Das sei ein gutes Zeichen. «Viele Leute geben mir die Kraft, das durchzustehen.»

Haller (links) beim obligatorischen Medizincheck im Juni; dabei deutete noch nichts auf eine Krebserkrankung hin. Keystone

Haller sprach im Video-Interview zugleich freimütig über seine strapaziöse Behandlung. Der Angreifer, der sich in der vergangenen Saison im Trikot von Ajax Amsterdam zum Torschützenkönig der niederländischen Eredivise gekrönt hatte, hatte sich nach der Schockdiagnose einer Operation sowie einer anschliessenden Chemotherapie unterziehen müssen. «Wenn du diese Behandlung hast, bist du fünf Tage im Krankenhaus und hängst 24 Stunden lang an einer Infusion», rekonstruierte Haller. «Du kannst dich nicht bewegen und liegst nur im Bett.»

An Zuversicht und Tatendrang mangelt es dem rekonvaleszenten Stürmerstar jedenfalls nicht. Auf den Platz zurückzukehren «und vor der gelben Wand zu spielen und mein erstes Tor zu erzielen», sei sein erstes Ziel. Er werde schnell zurück sein – einen konkreteren Zeithorizont vermochte Haller gleichwohl nicht abzustecken.

Mehrere Tumorfälle in der Bundesliga

Mit dem Schicksal Hodenkrebs ist Sébastien Haller bei weitem nicht allein – bei jungen Männern tritt die Krankheit gehäuft auf. In der Fussball-Bundesliga erhielten in jüngerer Vergangenheit mehrere Profis den schockierenden Befund: Zuvor war bereits bei Timo Baumgartl von Union Berlin und Marco Richter von Stadtrivalin Hertha BSC ein Hodentumor festgestellt worden. Beide haben die Erkrankung inzwischen überstanden; Letzterer feierte am Wochenende gar sein Comeback – 47 Tage nach der Diagnose.