Fasnacht Zuversicht auf der Luzerner Landschaft: Die Fasnacht 2022 soll stattfinden, selbst wenn's im Sommer ist

Obwohl die epidemiologische Lage ungemütlich ist: In Sursee soll die Fasnacht indoor stattfinden, in Hochdorf wird das Braui-Areal eingezäunt und in Wolhusen wird sie in den Sommer verschoben. Für die grossen Umzüge wird es aber eng.