Bundesliga Elvedi trifft bei Gladbach-Sieg – Urs Fischers Union startet mit Derbyerfolg Nico Elvedi besiegelt den Gladbacher Auftakterfolg gegen das von André Breitenreiter trainierte Hoffenheim. Jordan Siebatcheu schlägt derweil gleich bei seinem Bundesliga-Debüt zu und ebnet seiner Union den Weg zum Sieg im Hauptstadtderby. Der Bundesliga-Nachmittag im Überblick.

Jordan Siebatcheu setzte sich bei seinem Bundesliga-Debüt gleich mit einem Kopfballtreffer in Szene. Keystone

Union Berlin – Hertha BSC 3:1 (1:0)

Schon in der vergangenen Saison hatte Union Berlin sämtliche Hauptstadt-Derbys gewonnen, nun hat die Elf von Urs Fischer die Spielzeit mit einem neuerlichen Erfolg über die Hertha eröffnet. Der von YB zu den «Eisernen» transferierte Jordan Siebatcheu besorgte dabei in der 31. Minute per Kopf die Führung, die Sheraldo Becker (50.) kurz nach der Pause ausbaute. Robin Knoche (54.) sorgte gar noch für den dritten Treffer. Die «Alte Dame» befindet sich nach ihrer turbulenten Vorsaison derweil gleich wieder im Krisenmodus; da half auch der späte Ehrentreffer durch Dodi Lukebakio (85.) nicht mehr. Schom im DFB-Pokal war die Hertha um Neu-Trainer Sandro Schwarz ausgeschieden.

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 3:1 (1:1)

Die entscheidende Szene der Partie ereignete sich bereits in der 19. Minute. Die Equipe von Ex-FCZ-Trainer André Breitenreiter musste von da an in Unterzahl agieren. Posch, der vier Minuten davor verwarnt worden war, musste mit Gelb-Rot vom Platz. Die Gäste eröffneten zwar durch Skov (25.) das Skore, doch mit zunehmender Spieldauer war die Hypothek spürbar. Nach einem Eckball und einem herrlichen Fallrückzieher von Bensebaini (42.) gelang den Fohlen der Ausgleich. Nach einem perfekten Pass in die Schnittstelle drehte Thuram (71.) den Spielstand. Für die Entscheidung sorgte Nati-Verteidiger Nico Elvedi. Der 25-Jährige traf nach einer vorerst abgewehrten Ecke aus spitzem Winkel zum Endstand.

Nico Elvedi sorgte für den 3:1-Endstand. Keystone

VfL Wolfsburg – Werder Bremen 2:2 (1:2)

Aufsteiger Werder Bremen hat einen Auftaktsieg nur knapp verpasst. Zwar hatte Lukas Nmecha (11.) den VfL Wolfsburg früh in Front gebracht, doch die Bremer Antwort durch Niclas Füllkrug (21.) und Leonardo Bittencourt (23.) liess nicht lange auf sich warten. Die anschliessenden Bemühungen der Gastgeber, denen die nötige Zielstrebigkeit abging, trugen lange Zeit keine Früchte. Doch in der Schlussphase traf Josuha Guilavogui (84.) immerhin noch zum Ausgleich. Renato Steffen figurierte bei der Auftaktniederlage seiner «Wölfe» nicht im Kader.

FC Augsburg – SC Freiburg 0:4 (0:0)

Nachdem die erste Hälfte noch weitgehend ereignislos verlaufen war, schlug der SC Freiburg in den ersten drei Minuten nach dem Seitenwechsel gleich doppelt zu: Ein Kopfball von Michael Gregoritsch (46.) und ein direkter Freistoss Vincenzo Grifo (48.) ebneten der Mannschaft von Christian Streich den Weg. Matthias Ginter (61.) legte wenig später noch den dritten Treffer nach. Dass dem zwischenzeitlichen Tor von Roland Sallai aufgrund einer Offside-Position die Gültigkeit verwehrt worden war, tat dem Freiburger Jubel keinen Abbruch. Zumal Ritsu Doan (78.) gar noch das 4:0 aus Sicht des Sportclubs erzielte.

VfL Bochum - Mainz 05 1:2 (1:1)

Nati-Verteidiger Silvan Widmer, der zur neuen Saison hin zum Mainz-Captain ernannt worden war, verpasste den Auftritt seines Teams wegen einer Magen-Darm-Erkrankung. Für ihn durfte auf der Position des rechten Aussenverteidigers mit Edimilson Fernandes ein anderer Schweizer ran. Dieser fügte sich mit einem Assist gleich optimal ein. Seine Flanke aus dem Halbfeld fand den Kopf von Onisiwo (26.). Das Heimteam reagierte durch ein unbeabsichtigtes Traumtor. Der Flankenversuch von Stöger (39.) aus 35 Metern wurde immer länger und fand den Weg ins Gehäuse. Wie schon in der 1. Halbzeit war Onisiwo erneut per Kopf zu Stelle (77.) und machte den Auswärtserfolg perfekt.