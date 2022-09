Bundesliga Stuttgart holt dank Last-Minute-Tor einen Punkt in München – Gerardo Seoane ringt Hertha Remis ab RB Leipzig schlägt Borussia Dortmund beim Debüt von Trainer Marco Rose deutlich mit 3:0. Einen klaren Sieg hatte auch Bayern München gegen den VfB Stuttgart eingeplant – kam aber nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Der Bundesliga-Nachmittag im Überblick.

Der RB Leipzig hatte am Samstagnachmittag Grund zum Jubel. Keystone

RB Leipzig – Borussia Dortmund 3:0 (2:0)

Marco Rose hat ein erfolgreiches Debüt als Trainer von RB Leipzig gefeiert: Der 45-Jährige gewann mit seinem neuen Team ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund mit 3:0. Willy Orban sorgte dabei in der sechsten Spielminute für einen gelungenen Auftakt, Dominik Szoboszlai (45.) doppelte mit einem veritablen Sonntagsschuss noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel brachten die harmlosen Borussen, die verletzungsbedingt auf ihren Schweizer Goalie Gregor Kobel verzichten mussten, den Sieg der Hausherren kaum mehr in Gefahr. Stattdessen gelang den Sachsen noch das 3:0 durch Amadou Haidara (84.).

Bayern München – VfB Stuttgart 2:2 (1:0)

Der VfB Stuttgart hat dem FC Bayern auswärts überraschend ein Remis abgenötigt. Die Münchner traten von Beginn an spielbestimmend auf und gingen durch das erst 17-jährige Jungtalent Mathys Tel (36.) in Führung. Doch die Gäste erwiesen sich als kratzbürstig und kamen durch Chris Führich (57.) zum überraschenden Ausgleich. Kurz zuvor war dem VfB ein Tor aufgrund eines angeblichen Foulspiels an Joshua Kimmich noch aberkannt worden. Jamal Musiala (60.) antwortete zwar prompt mit der neuerlichen Bayern-Führung, aber in der Nachspielzeit bescherte Seyrhou Guirassy dem VfB per Foulpenalty den unverhofften Punktgewinn – und dem deutschen Rekordmeister das dritte Remis in Serie.

Der VfB Stuttgart entführt einen Zähler aus München. Keystone

TSG Hoffenheim – 1. FSV Mainz 05 4:1 (0:0)

Vom Depp zum Helden: Andrej Kramaric hat beim Erfolg seiner TSG Hoffenheim über Mainz 05 die Hauptrolle eingenommen. Der kroatische Stürmer bugsierte sein Team mit seinem 1:0-Führungstreffer in der 53. Minute auf die Siegerstrasse, nachdem er in der ersten Halbzeit vom Elfmeterpunkt noch kläglich vergeben hatte. Unfreiwilliger Protagonist war nebst Kramaric aber auch der Mainzer Alexander Hack, der im Vorfeld des Penaltys aufgrund einer Notbremse die rote Karte sah (41.). Die weiteren Treffer der Gastgeber erzielten Grischa Prömel (69.), Munas Dabbur (80.) und Pavel Kaderabek (90.+2). Das zwischenzeitliche Anschlusstor durch Dominik Kohr (83.) hatte bloss statistischen Wert. Mainz-Captain Silvan Widmer kam über die gesamte Matchdauer zum Einsatz, vermochte die Niederlage allerdings nicht zu verhindern.

Gerardo Seoane ringt Hertha Berlin mit Leverkusen ein Remis ab. Andreas Gora / dpa

Hertha BSC – Bayer Leverkusen 2:2 (0:0)

Gerardo Seoane holt mit Leverkusen in Berlin ein 2:2-Unentschieden. Der ehemalige YB-Coach traf mit den Rheinländern auf stark eingestellte Herthaner. Die Berliner, die letzte Saison beinahe abstiegen, zeigten sich selbstbewusst und preschten immer wieder über die Flügel vor. Der Führungstreffer fiel aber auf Seiten der Rheinländer. Kerem Demirbay trat in der 49. Minute zum Freistoss aus gut 20 Metern an und traf perfekt ins rechte Eck. Die Antwort liess jedoch nicht lange auf sich warten: Suat Serdar (55.) glich aus, ehe Marco Richter (74.) die Herthaner per Weitschuss ins linke Eck erstmals in Führung brachte. Wieder dauerte es nur fünf Minuten, bis der Ausgleich fiel. Diesmal war es Patrik Schick, der einen Leverkusener Angriff zum 2:2-Schlussstand verwertete.

Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)

0:0 stand es zwischen der Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg nach der ersten Halbzeit. Ein Resultat, das alles andere als dem Spielgeschehen entsprach. Es war eine offensiv angehauchte Partie, der lediglich die Tore fehlten. Frankfurt stand öfters in der gegnerischen Hälfte, Wolfsburg aber hatte die besseren Torchancen. So auch in der 60. Spielminute, als Maxence Lacroix per Kopf zur Führung für die Gäste einnetzte. Und weil die Frankfurter um Djibril Sow auch in der Folge nicht zu ihrer Effizienz fanden, blieb es beim 1:0 zugunsten der Wolfsburger, die ihren ersten Saisonsieg feierten.