Bundesliga Dortmund gewinnt Ruhrderby gegen Bochum – Bayern vorerst Leader Borussia Dortmund fährt im Nachbarschaftsduell gegen den VfL Bochum einen deutlichen Heimsieg ein. Der FC Bayern gewinnt derweil knapp in Berlin – und übernimmt vorerst die Tabellenführung. Der Bundesliga-Samstag in der Übersicht.

Erzielte einen Doppelpack gegen die Hertha: Bayerns Eric Maxim Choupo-Moting. Keystone

Hertha BSC – Bayern München 2:3 (2:3)

Als Eric Maxim Choupo-Mouting in der 38. Minute den Ball zum 3:0 aus Bayern-Sicht über die Linie drückte, schien die Partie im Olympiastadion bereits gelaufen. Choupo-Moting hatte bereits eine Minute zuvor eingenetzt, nachdem Jamal Musiala (12.) den Torreigen eröffnet hatte. Doch die Hertha liess sich wider Erwarten nicht abschütteln – und kam durch Dodi Lukebakio (40.) und Davie Selke (45., Elfmeter) noch vor der Pause wieder auf ein Tor heran.

Zu weiteren Treffern kam es nach der Pause allerdings nicht mehr. Zwar gelang den spielbestimmenden Bayern das zwischenzeitliche 4:2; das Eigentor durch Agustin Rogel wurde aufgrund einer vorherigen Abseitsposition allerdings annulliert. Die Münchner übernehmen mindestens bis Sonntag die Tabellenführung.

Borussia Dortmund – VfL Bochum 3:0 (3:0)

Borussia Dortmund hält dank eines 3:0-Erfolgs im Ruhrgebiet-Derby gegen Bochum den Anschluss an die Bundesliga-Spitze. Anders als das klare Resultat vermuten lässt, spielten die Gäste durchaus ansehnlich mit. So etwa, als Philipp Hofmann (27.) das vermeintliche Anschlusstor zum 2:1 mit einem herrlichen Heber über BVB-Keeper Gregor Kobel erzielte. Doch der VAR meldete sich wegen einer knappen Abseitsstellung. Kurz nach der Pause lenkte der Schweizer Keeper des Heimteams einen Versuch von Jordi Osei-Tuti an den Pfosten. Besser machte es der BVB: Drei Torschüsse fabrizierten die Schwarz-Gelben im ersten Durchgang – drei Mal lag der Ball im Tor. Doppelpacker Youssoufa Moukoko (8., 45.+2) und Giovanni Reyna (12. Foulelfmeter) machten vor dem Pausentee alles klar.

BVB-Sturmjuwel Youssoufa Moukoko nahm im Westduell gegen Bochum eine Hauptrolle ein. Keystone

Augsburg – Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Sechste sieglose Partie in Serie: Der FC Augsburg muss seinen Blick weiterhin auf die hinteren Tabellenränge richten. Immerhin: Nachdem Ruben Vargas vergangene Woche verletzungsbedingt nach 25 Minuten Spielzeit ausgewechselt worden war, konnte der Nati-Spieler bereits am Samstag sein Comeback geben. Der 24-jährige Flügelspieler durfte ab der 60. Minute ran, konnte die Heimniederlage jedoch nicht verhindern. Die Augsburger gingen zwar nach 35 Sekunden durch Mërgim Berisha in Führung, doch Sebastian Rode (13.) und Ansgar Knauf (64.) drehten das Match. Bei der Eintracht kam Djibril Sow über die volle Distanz zum Einsatz.

TSG Hoffenheim – RB Leipzig 1:3 (0:1)

Ein feiner Freistosstreffer durch Christopher Nkunku (17.) brachte die kombinationssicher und spielfreudig auftretenden Gäste auf Kurs. Zwar gelang Georginio Rütter (50.) kurz nach der Halbzeitpause der zeitweilige Ausgleich zugunsten der von André Breitenreiter trainierten TSG, doch erneut Nkunku (57.) sowie Dani Olmo (69.) bescherten Leipzig den vierten Pflichtspielsieg in Serie. Hoffenheim rutscht durch die Pleite tiefer ins Tabellenmittelfeld.

FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg 0:3 (0:1)

Die Mainzer werden vor allem der ersten halben Stunde nachtrauern. Die Equipe rund um Silvan Widmer, der in der 71. Minute ausgewechselt wurde, übte viel Druck aus, machte das Spiel und kam zu Chancen. Doch das Heimteam scheiterte entweder an Wolfsburg-Goalie Casteels (27.) oder am Aluminium (29.). Mit dem ersten Torschuss kamen die Gäste aus dem Nichts zur Führung. Patrick Wimmer (33.) war zur Stelle, als eine Ecke an den zweiten Pfosten verlängert wurde. Danach liessen sich die Hausherren aus dem Konzept bringen. Die «Wölfe» hingegen bewiesen Effizienz. Maximilian Arnold (70.) und Ridle Baku (84.) halfen mit, eine Serie auszubauen: Wolfsburg ist nunmehr seit sechs Spielen ungeschlagen.