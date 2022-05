Bundesliga-Relegation Hamburg legt vor: Der HSV gewinnt das Relegations-Hinspiel gegen Hertha mit 1:0 Der HSV Hamburg gewinnt das Hinspiel der Relegation gegen die Hertha Berlin mit 1:0. Der HSV überzeugte beim Sieg im Olympiastadion und steht kurz vor der Rückkehr in die Bundesliga.

Die Hamburger (in rot) können nach der Partie zufrieden sein. Filip Singer / EPA

Die Wichtigkeit dieser Partie offenbarte die taktische Einstellung der beiden Mannschaften. Die Devise: Torchancen kreieren, ohne dabei zu viele offene Räume in der Defensive zu riskieren. Daraus resultierten erste 45 Minuten mit wenigen Torraumszenen. Doch der HSV spielte besser.

Die Hamburger pflegten die bessere Einstellung, agierten stärker als Mannschaft und schienen verbissener auf einen Torerfolg. Die grösste Torchance war allerdings der Hertha zuzuschreiben. Nach offensiv mageren 45 Minuten war es Ishak Belfodil, der im Hamburger Strafraum eine Flanke zur Führung für die Berliner einköpfelte. Kurz nach der Schrecksekunde folgte sogleich die Erlösung für den HSV, weil der Algerier knapp im Abseits stand.

Nach dem Schreck kamen die Hansestädter stärker aus der Kabine. Sie wurden immer torgefährlicher, öffneten nun auch Räume in der Defensive und standen höher. In der 57. Minute folgte der Lohn für die Bemühungen im Angriff, wenn auch nur dank ein wenig Glück. Nach einem Zuspiel von Ex-St.Gallen-Verteidiger Miro Muheim setzte Ludovit Reis auf dem linken Flügel zur Flanke an, die dank etwas Drall herein drehte und via Pfosten den Weg ins Tor fand.

Der HSV blieb bei seiner Einstellung, spielte weiter nach vorne und verteidigte beim Angreifen. Die Hertha blieb ungefährlich, musste die Niederlage hinnehmen. Nächsten Dienstag gibt es die letzte Chance für die Berliner, um ihren Platz in der Bundesliga zu verteidigen. Dann gastieren sie zum Relegations-Rückspiel beim HSV.