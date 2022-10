Bundesliga Sommer doppelt bezwungen – Xabi Alonso geht mit Leverkusen 1:5 baden Frankfurt, Stuttgart und Mainz gewinnen ihre Partien klar und Yann Sommer muss beim Remis gegen Wolfsburg gleich zwei Mal hinter sich greifen. Das waren die Samstagnachmittagsspiele der Bundesliga.

Gladbach-Keeper Yann Sommer musste sich zweimal hinter sich greifen (hier beim ersten Treffer der Wolfsburger). Der Nati-Goalie zeigte dennoch eine starke Partie. freshfocus

Wolfsburg - Gladbach 2:2 (1:1)

Borussia Mönchengladbach hat einen vorübergehenden Sprung auf die Champions-League-Plätze verpasst. Dabei gingen die Fohlen mit dem ersten guten Angriff dank Marcus Thuram in Front. Kurz vor der Pause (43.) konnten das Heimteam ausgleichen, doch nur drei Minuten nach dem Pausentee war Thuram für die neuerliche Führung besorgt. Omar Marmoush (69.) bezwang einen machtlosen Yann Sommer im Tor der Gladbacher zum 2:2, nachdem er den Ball mit der Brust annahm und einem Drehschuss vollendete. Der Nati-Keeper verhinderte in den Schlussminuten noch Schlimmeres für seine Mannschaft, als er in der 87. Minute einen Ball mit einer starken Parade entschärfte. Neben Sommer spielte auch Nico Elvedi über die volle Distanz. Die Gladbacher belegen nach diesem Remis dem 6. Rang.

Frankfurt - Leverkusen 5:1 (1:0)

Die Frankfurter Equipe um Djibril Sow gewinnt sein Heimspiel gegen Leverkusen deutlich mit 5:1. Schon in der ersten Halbzeit präsentierte sich die Eintracht gegen die Elf von Star-Coach Xabi Alonso überzeugend und ging kurz vor dem Pausenpfiff per Elfmeter in Führung. Randal Kolo Mouani verschoss, aber der Strafstoss wurde wiederholt. Lukas Hradecky hatte sich zu früh von der Linie bewegt. Daichi Kamada trat zum zweiten Versuch an und versenkte präzise im rechten Eck.

Piero Hincapié war es in der 56. Minute, der für die Rheinländer ausglich. Kolo Mouani und Jesper Lindström erhöhten daraufhin innert neun Minuten auf 3:1 für Frankfurt. In der 70. Minute war es erneut Hincapié, der für Aufregung sorgte. Der Leverkusen-Verteidiger foulte Kolo Mouani im Strafraum, wurde vom Platz gestellt und sorgte für den zweiten Frankfurter Elfmeter, den Kamada zum 4:1 versenkte. Mit seinem sechsten Saisontor avancierte der Japaner zum besten Torschützen der Eintracht in dieser Saison. Lucas Alario erhöhte kurz vor dem Schlusspfiff schliesslich auf 5:1.

Daichi Kamada traf gegen Leverkusen zwei Mal vom Elfmeterpunkt. Ronald Wittek / EPA

Stuttgart - Bochum 4:1 (2:1)

Der VfB Stuttgart verlässt im ersten Spiel nach der Trainerentlassung von Pellegrino Matarazzo die Abstiegsplätze. Im Kellerduell gegen den Tabellenletzten VfL Bochum feierte die Equipe von Interimscoach Michael Wimmer einen klaren 4:1-Heimerfolg. Als Mann des Spiels ging Stuttgart-Mittelfeldspieler Silas hervor. Der kongolesische Flügel erzielte zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor. Die Bochumer bleiben somit mit vier Punkten am Tabellenende kleben. Weil Schalke und Leverkusen ebenfalls als Verlierer vom Platz gingen, bleibt der Abstand auf einen Relegationsplatz bei vier Punkten bestehen.

Bremen - Mainz 0:2 (0:1)

Die Mainzer setzen sich auswärts in Bremen klar mit 2:0 durch. Mainz trat ohne seinen Schweizer Captain Silvan Widmer an, weil dieser sich unter der Woche eine Muskelverletzung zuzog. Trotzdem kamen sie gegen die Hansestädter relativ ungefährdet zum Sieg. Marcus Ingvartsen köpfelte das Auswärtsteam in der 36. Minute in Führung, Jae-Sung Lee erhöhte in der 66. Spielminute zum 2:0. Damit holt steht Mainz in der Tabelle nun punktgleich mit Bremen auf dem neunten Tabellenplatz.