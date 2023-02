Bundesliga Sommer verliert bei seiner Rückkehr nach Gladbach mit den Bayern Yann Sommer missglückt die Rückkehr mit Bayern München bei seinem alten Arbeitgeber. Die Bundesliga bleibt spannend, könnte am Sonntag einen neuen Spitzenreiter haben.

Yann Sommer verliert mit seinen Bayern bei der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Keystone

Mönchengladbach - Bayern München 3:2 (1:1)

Yann Sommer und seine Bayern müssen sich in Mönchengladbach 2:3 geschlagen geben. Für den Nati-Keeper, der im Januar nach achteinhalb Jahren von den Fohlen nach München wechselte, war es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Doch auch der 34-Jährige, der vor Spielbeginn noch offiziell verabschiedet wurde, konnte nichts an der Niederlage ändern. Gladbach bleibt für die Bayern eine Art Angstgegner. Nunmehr seit fünf Partien wartet der deutsche Rekordmeister auf einen Pflichterfolg gegen die Borussia. Die äusserst unterhaltsame Partie startete mit einem Paukenschlag. In der 8. Minute wurde Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano nach einer Notbremse des Feldes verwiesen. Eine umstrittene Entscheidung, denn auch in der Wiederholung war kein eindeutiger Kontakt erkennbar. Nach der Unterzahl folgte nur fünf Minuten später der Rückstand. Von der Strafraumkante brachte Gladbach-Captain Lars Stindl das Heimteam mit einem wuchtigen Flachschuss in die untere rechte Ecke in Führung. Die Gäste liessen sich nicht verunsichern, kamen durch Eric Maxim Choupo-Moting (35.) zum Ausgleich. Einen Ballverlust der Bayern nützten die Fohlen im zweiten Durchgang in Person von Jonas Hofmann (55.) eiskalt aus. Die Münchner suchten in der Folge den Ausgleich, doch es war das Heimteam, das mit Marcus Thuram (83.) für die Entscheidung sorgte. Das Anschlusstor von Mathys Tel (90.+3) kam zu spät für die Wende. Am Sonntag könnte sowohl Union Berlin als auch Borussia Dortmund an den Bayern vorbeiziehen.

Wolfsburg - RB Leipzig 0:3 (0:1)

Dem VfL Wolfsburg gelingt es zum zwölften Mal in Folge nicht RB Leipzig zu besiegen, die Wölfe unterliegen zuhause mit 0:3. Emil Forsberg erzielte in der 14. Spielminute mit einem satten Volley aus 18 Metern das erste Tor der Partie. Im Anschluss kontrollierten die Leipziger das Spiel weitgehend und liessen nicht mehr viel zu. Mit späten Toren von Konrad Laimer (85.) und Dominik Szoboszlai (92.) erhöhten die Gäste das Skore gar auf 3:0. Mit dem Sieg bleiben die Sachsen auf dem fünften Rang und somit auf Tuchfühlung mit den Champions-League-Plätzen und der Tabellenspitze.

Bochum - Freiburg 0:2 (0:1)

Gegen die Gäste aus dem Breisgau waren, die sich im Abstiegskampf befindenden Bochumer im ersten Umgang das aktivere und mutigere Team. Die Hausherren verpassten es jedoch klare Möglichkeiten herauszuspielen. So kam es etwas überraschend, dass die Gäste aus Freiburg in der 39. Minute nach einem Eckball durch Michael Gregoritsch in Führung gingen. Der zweite Treffer für die Gäste aus Freiburg kurz nach der Pause und der Platzverweis vom Bochumer Mittelfeld-Akteur Anthony Losilla besiegelten die Niederlage der stets bemühten Gastgeber. Mit dem Auswärtssieg erhöhen die sich auf dem vierten Rang befindenden Breisgauer den Druck auf Dortmund, Union Berlin und die Bayern.

VfB Stuttgart - Köln 3:0 (1:0)

Der VfB Stuttgart sichert sich den ersten Liga-Sieg des Jahres und fügt dem 1. FC Köln die erste Niederlage in diesem Kalenderjahr zu. Die Schwaben waren im Abstiegskampf dringend auf die drei Punkte angewiesen. Gil Dias (9.) brachte das Heimteam mit einem sehenswerten Schlenzer bereits früh in Front. In der Folge verpassten es die Stuttgarter zu erhöhen. In der 2. Halbzeit sorgten Borna Sosa (59.) und Tanguy Coulibaly (74.) aber dann doch noch für klare Verhältnisse.