Bundesliga Top-Manager Max Eberl soll sich mit RB Leipzig einig sein Zu Jahresbeginn war Max Eberl die Erschöpfung anzusehen. Der ehemalige Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach trat nach einer denkwürdigen Pressekonferenz zurück. Nun soll das Comeback folgen – bei einem Ligakonkurrenten.

Max Eberl soll bei RB Leipzig am 1. Dezember als Geschäftsführer Sport übernehmen. Keystone

«Ich bin erschöpft und müde. Ich habe keine Kraft mehr, diesen Job so auszuüben, wie es der Verein benötigt.» Mit diesen Worten hatte sich Max Eberl am 28. Januar von seinem Job als Sportchef bei Borussia Mönchengladbach in einer hochemotionalen und tränenreichen Pressekonferenz abgewendet. Nach 23 Jahren bei den Fohlen nahm sich der 48-jährige Deutsche aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit. «Mit diesem Fussball will ich gerade nichts zu tun haben.»

Die Liebe für den Fussball scheint nun wieder entflammt. In den letzten Monaten kursierten immer wieder Gerüchte um ein Comeback, nun scheint es Tatsache zu sein. Gemäss Informationen von «Sky» wird Eberl ab dem 1. Dezember beim DFB-Pokalsieger RB Leipzig als Geschäftsführer Sport anheuern. Zwischen den Sachsen und dem 48-Jährigen sei alles geklärt, heisst es – doch mit Gladbach muss noch eine weitere Partei an den Verhandlungstisch.

Max Eberl gibt am 28. Januar seinen Rücktritt bei Borussia Mönchengladbach bekannt. Youtube

Borussia will Ablöse für Eberl

Zwischen Eberl und der Borussia wurde bei seinem Rücktritt der noch bis 2026 gültige Kontrakt nicht aufgelöst, sondern lediglich ausgesetzt. Heisst: Die Fohlen möchten für ihren Ex-Sportchef eine Ablöse. Im Raum steht ein Betrag zwischen acht und zehn Millionen Euro. Am Dienstagnachmittag bestätigte ein Sprecher der Gladbacher das Interesse an einer Verpflichtung von Max Eberl. Die Gespräche seien aber «nicht zielführend» gewesen.

Die Leipziger befinden sich auf der Suche eines Nachfolgers von Markus Krösche, der im Juni 2021 als Sportvorstand zu Eintracht Frankfurt abgewandert war. Für Max Eberl soll ein hoher Preis gerechtfertigt sein, befand Ex-Profi Stefan Effenberg in seiner «t-online»-Kolumne. «Die Verpflichtung von Max Eberl wäre für Leipzig definitiv ein echtes Statement. Er hat in Gladbach bewiesen, was für ein ausgezeichneter Manager er ist, und könnte Leipzig schon noch mal auf ein neues Level bringen», so der ehemalige Captain von Bayern München.

Die Verpflichtung von Max Eberl wäre für RB Leipzig ein regelrechter Coup. Der jahrelange Erfolgsmanager hatte die Fohlen während seiner Amtszeit von einem Abstiegskandidaten zu einem Champions-League-Teilnehmer geformt. Dreimal schaffte er es mit seiner Equipe in die Königsklasse, 2021 erreichte man gar den Achtelfinal. Auch bei Verpflichtungen von Schweizern bewies der ehemalige Bundesliga-Profi immer wieder ein feines Näschen. So lotste er beispielsweise Granit Xhaka, Yann Sommer, Nico Elvedi oder Denis Zakaria nach Mönchengladbach.