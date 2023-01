Bundesliga Transfer ist fix: Yann Sommer wechselt zu Bayern München – Weg frei für Jonas Omlin nach Gladbach Yann Sommer wechselt per sofort zu Bayern München. Der Schweizer Nati-Goalie unterschreibt beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2025. Die Ablösesumme beträgt acht Millionen Euro.

Yann Sommer schnürt seine Handschuhe künftig für Bayern München. Keystone

Nun scheint es offiziell: Yann Sommer wechselt zum FC Bayern München. Dies berichten verschiedene Medien am Mittwochnachmittag übereinstimmend. Der 34-jährige Nati-Goalie unterschreibt beim Rekordmeister einen Kontrakt bis 2025. Die beiden Klubs haben sich auf eine Ablösesumme von acht Millionen Euro plus 1,5 Millionen Euro Bonuszahlungen geeinigt.

Sommer soll bereits auf dem Weg nach München sein, um dort am Abend den Medizincheck zu absolvieren. Der ehemalige Goalie des FC Basel ersetzt bei den Bayern Manuel Neuer, der nach seinem Skiunfall mit einem Beinbruch längere Zeit ausfällt. Sommers Feuertaufe im Bayern-Dress dürfte bereits am Freitagabend stattfinden. Bayern München gastiert zum Rückrundenstart bei RB Leipzig.

335 Spiele für Gladbach

Sommer verliess die Super League 2014 in Richtung Bundesliga. Der gebürtige Waadtländer hütete acht Jahre das Tor des FC Basel. Zu Beginn der Saison 2011/12 löste Sommer Franco Costanzo als Stammtorhüter ab. Davor wurde er zwei Jahre nach Vaduz und zwei Jahre an die Grasshoppers ausgeliehen. Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt Sommer bisher 80 Länderspiele. Er nahm an drei WM- und zwei EM-Endrunden teil. Für Gladbach absolvierte Sommer 335 Spiele in vier Wettbewerben (Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League & Europa League).

Damit dürfte es nun zur erwarteten Schweizer Torhüter-Rochade kommen. Jonas Omlin dürfte demnach vom HSC Montpellier zu Borussia Mönchengladbach wechseln. Es gäbe bereits eine mündliche Einigung über den Transfer. Omlin wird einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen.

