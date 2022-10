Bundesliga Weil Dortmund auch verliert: Fischers Union bleibt trotz Niederlage Leader Weil Borussia Dortmund eine überraschende Pleite in Köln kassiert, ist Union Berlin die Tabellenführung trotz einer Niederlage bei Eintracht Frankfurt an diesem Spieltag nicht zu nehmen. Silvan Widmers Mainzer unterliegen derweil beim SC Freiburg. Der Bundesliga-Nachmittag im Überblick.

Anthony Modeste (links) gelingt gegen seinen Ex-Klub kein Tor. Die Dortmunder verpassen nach der Niederlage die Tabellenführung. Sascha Steinbach / EPA

1. FC Köln - Borussia Dortmund 3:2 (0:1)

Borussia Dortmund hat den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga verpasst. Die Gäste gingen in einer tempo- und ereignisreichen Partie durch Julian Brandt (31.) in Führung. In der Folge verpasste es der BVB nachzulegen. Dafür legte das Heimteam im 2. Durchgang deutlich zu. Innerhalb von drei Minuten drehten Florian Kainz (53.) und Steffen Tiggers (56.) die Partie. Dejan Ljubicic (71.) sorgte mit seinem präzisen Abschluss für eine komfortable Führung. Zwar kamen die Schwarz-Gelben nach einem Eigentor von Köln-Verteidiger Benno Schmitz (78.) nochmals ran, doch dem Anrennen in den Schlussminuten hielten die Kölner stand.

Bei den Dortmundern fehlte weiterhin der Schweizer Stammtorhüter Gregor Kobel. Der 24-Jährige laboriert momentan an einem Muskelfaserriss und zusätzlich an Rückenproblemen. Für die Auswärtspartie in der Champions League am Mittwoch gegen Sevilla könnte es aber für einen Einsatz reichen.

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 2:0 (2:0)

Union Berlin hat im Rennen um die Spitzenplätze der Bundesliga einen Rückschlag erlitten – seine überraschende Tabellenführung aber nicht abgegeben. Wiewohl die vom Schweizer Urs Fischer trainierte Überraschungsmannschaft eine 0:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt einstecken musste, bleibt sie – begünstigt durch die gleichzeitige Pleite von Borussia Dortmund in Köln – weiter auf dem Leaderthron.

Die Auswärtsniederlage in Frankfurt kam indes nicht von ungefähr, denn die Eintracht präsentierte sich in bester Spiellaune. Mario Götze (12.) und Jesper Lindström (42.) führten die Entscheidung schon vor der Pause herbei. Auch eine gelb-rote Karte gegen Kolo Muani verhalf den «Eisernen» nicht mehr zum Comeback.

Kassierte eine Niederlage: Union-Übungsleiter Urs Fischer. Freshfocus

SC Freiburg - Mainz 05 2:1 (2:0)

Freiburg geht als grosser Gewinner des achten Spieltags hervor. Die Breisgauer um Trainer Christian Streich liegen dank des 2:1-Erfolgs über Mainz nun punktgleich mit Union Berlin an der Tabellenspitze. Michael Gregoritsch legte sich das Leder im rechten Strafraumeck bereits in der dritten Minute zurecht und schloss platziert im oberen Eck ab. Vor der Pause stand Daniel-Kofi Kyereh (37.) goldrichtig und konnte einen Abpraller via Kopf verwerten. Die Gäste um den über die volle Distanz agierenden Schweizer Captain Silvan Widmer beteiligten sich nach der Pause nun auch an der Partie. Mehr als der Anschlusstreffer wollte aber nicht mehr gelingen.

RB Leipzig - VfL Bochum 4:0 (2:0)

Für das Schlusslicht VfL Bochum war bei RB Leipzig rein gar nichts zu holen. Die drückend überlegene Mannschaft von Marco Rose beförderte sich durch Timo Werner (15.) und Christopher Nkunku (23., Penalty) schnell auf die Siegerstrasse. Werner legte nach der Pause noch seinen zweiten Tagestreffer nach, Nkunku (85.) tat es ihm in der Schlussphase gleich. Zuvor hatte der Franzose einen weiteren Penalty einen Pfosten gesetzt (64.).

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 3:2 (2:2)

Dem VfL Wolfsburg ist durch ein spätes Tor von Yannick Gerhardt (90.+1) ein Befreiungsschlag im Tabellenkeller gelungen. Zuvor hatten Omar Marmoush (23.) und Maximilian Arnold (38.) die frühe Stuttgarter Führung durch Serhou Guirassy (22.) gedreht, doch Konstantinos Mavropanos (45.+2) antwortete noch vor der Pause mit dem Ausgleich.