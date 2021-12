Challenge League Neuer Job: Alex Frei soll den FC Winterthur in die Super League führen Der FC Winterthur ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Dies schreibt der «Blick». Alex Frei soll den Challenge-League-Club zur Rückrunde übernehmen und zurück zum Erfolg führen.

Alex Frei hat einen neuen Job. Der Basler soll beim FC Winterthur unterschrieben haben. Keystone

Alex Frei soll neuer Trainer beim FC Winterthur werden. Der 42-jährige Basler habe beim Challenge-League-Club einen Vertrag unterschrieben. Dies schreibt der «Blick» am Freitagmittag. Frei würde damit die Nachfolge des Anfang Dezember entlassenen Ralf Loose antreten.

Winterthur startete ausgezeichnet in die aktuelle Saison und führte die Tabelle nach 11 Spieltagen mit fünf Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz an. Im November kam dann Sand ins Getriebe. Die Zürcher blieben drei Spiele in Serie sieglos. Daraufhin entschied sich die Vereinsleitung, den 58-jährigen Loose zu entlassen. Interimistisch wird das Team seither von Davide Callà und Dario Zuffi betreut.

Nun soll Alex Frei den Challenge-League-Verein wieder auf die Erfolgsspur führen. Der Nati-Rekordtorschütze werde den FC Winterthur zur Rückrunde übernehmen. Der ambitionierte Verein liebäugelt mit einem Aufstieg in die Super League. Frei wird also sofort gefordert sein, denn die Konkurrenz ist gross, die Liga derzeit äusserst ausgeglichen.

Statt Luzern und Super League, Winterthur und Challenge League

Frei seinerseits ist seit Anfang November ohne Trainerjob. Unterschiedliche Vorstellungen zur strukturellen und sportlichen Ausrichtung führten zum Bruch beim FC Wil. Die Ostschweizer und Frei gingen getrennte Wege. Zuletzt wurde der Name Frei auch in der Innerschweiz gehandelt. Der FC Luzern war auf der Suche nach einer Nachfolge des entlassenen Fabio Celestini. Mit Mario Frick vom FC Vaduz dürfte die vakante Position nun neu besetzt werden.

Für Alex Frei wäre Winterthur die zweite Adresse in der Challenge League nach dem FC Wil. Zuvor trainierte Frei den Nachwuchs des FC Basel und nach der Freistellung von Raphael Wicky interimistisch das Fanionteam. Bevor Frei seine Arbeit in Winterthur aufnehmen wird, spielen die Zürcher am Sonntag bei Leader Vaduz die Hinrunden-Dernière.