Champions League Coman-Tor beschert Bayern Auswärtssieg im Gipfeltreffen in Paris Bayern München gewinnt ein weitgehend unattraktives Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain mit 1:0. Im Parallelspiel sichert sich die AC Milan einen leichten Vorteil gegen Tottenham.

Die FC Bayern sicherte sich einen 1:0-Auswärtssieg im Pariser Parc des Princes. Keystone

Das als Spektakel angekündigte Gipfeltreffen verkam zur fussballerischen Magerkost – doch dem FC Bayern dürfte das herzlich egal sein. Die Münchner setzten sich im mit Spannung erwarteten Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain mit 1:0 durch. Und geht damit mit einem Vorsprung in das Rückspiel in der Allianz Arena in drei Wochen.

Die Bayern traten über weite Strecken selbstbewusster und optisch überlegen auf, agierten aber selten zwingend genug, um die Hausherren in ernste Bedrängnis zu bringen. Den gerechten Lohn für den grösseren Aufwand führte der deutsche Rekordmeister nach der Halbzeitpause herbei: Ausgerechnet Kingsley Coman, von 2005 bis 2014 als Jugendspieler bei PSG aktiv, traf nach einer Flanke von Alphonso Davies in der 53. Minute zum Sieg. Goalie Gianluigi Donnarumma erweckte dabei einen unglücklichen Eindruck.

Paris war derweil vornehmlich mit Defensivaufgaben beschäftigt, wohl auch vor dem Hintergrund des lähmenden sportlichen Formtiefs, welches das Starensemble seit einigen Wochen in Atem hält. Nach der Pause wagte sich PSG häufiger aus der Reserve, gleich zwei Treffer des eingewechselten Kylian Mbappé fanden wegen Abseits keine Anerkennung. Yann Sommer sah sich im Münchner Tor erst in der Schlussphase ernsthaften Prüfungen ausgesetzt. Der Nati-Torhüter trug mit glänzenden Paraden entscheidend dazu bei, dass die Schlussoffensive der Gastgeber keine Früchte trug.

Frühes Tor beschert Milan Heimsieg

Im Parallelspiel verschaffte sich die AC Mailand gegen Tottenham Hotspur einen leichten Vorteil. Die Lombarden gewannen in San Siro durch einen frühen Treffer von Brahim Díaz mit 1:0. Der Schweizer Referee Sandro Schärer leitete die enge, umkämpfte Partie souverän.