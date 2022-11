Champions League Dank Comeback: Djibril Sow schafft mit Frankfurt Historisches Eintracht Frankfurt dreht die Partie gegen Sporting Lissabon. Der Bundesligist steht dank des 2:1-Erfolgs im Achtelfinal. Ebenfalls eine Runde weiter: Tottenham Hotspur.

Kolo Muani erzielt den 2:1-Siegtreffer. Die Eintracht Frankfurt sichert sich Rang zwei. Keystone

Nati-Spieler Djibril Sow hat mit seiner Eintracht Frankfurt den erstmaligen Achtelfinaleinzug in der Champions League (CL) realisiert. Die Hessen setzten sich gegen Sporting Lissabon mit 2:1 durch. Neben dem Bundesligisten schafft auch Tottenham Hotspur den Sprung in die K.o.-Phase. Die Engländer haben bei Marseille einen 2:1-Erfolg gefeiert.

Die Spannung in der Gruppe D hätte kaum grösser sein können. Vor dem letzten Spieltag konnten die vier Equipen noch alles auf den Kopf stellen. Jeder konnte sich noch den Gruppensieg schnappen, jeder noch ausscheiden. «Es wäre wieder etwas Historisches, was wir schaffen könnten», so Frankfurt-Goalie Kevin Kevin Trapp vor der Partie. Entsprechend gross war der Jubel beim Königsklassenneuling nach Spielschluss.

Viel Kampf

Wie immer während dieser CL-Kampagne setzte Eintracht-Coach Oliver Glasner auf Djibril Sow im Mittelfeld. In einer von der Defensive geprägten, chancenarmen, aber kampfbetont geführten Partie entschieden Details. So etwa beim Führungstor von Arthur Gomes (39.). Eine Flanke auf der rechten Seite von Manuel Ugarte verlängerte Sow derart unglücklich mit dem Kopf, dass der Sporting-Stürmer aus kurzer Distanz freistehend an das Leder kam.

Zuvor verpassten die Gäste die Skore-Eröffnung. Nach einer Ecke prüfte Paulinho mit einem missglückten Klärungsversuch die Reflexe seines eigenen Torhüters. Im zweiten Durchgang drückten die Gäste auf dem Ausgleich. Daichi Kamada (62.) brachte die Eintracht nach einem verwandelten Handelfmeter ins Spiel. Zehn Minuten später war die Partie gar gedreht. Kolo Muani setzte sich im Strafraum durch und vollstreckte aus spitzem Winkel ins linke Eck.

Tottenham mit Gruppensieg

Clément Lenglet (vorne) sorgt für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Tottenham Hotspur sichert sich den Gruppensieg. Keystone

Im Parallelspiel sicherte sich Tottenham dank des Erfolgs den Gruppensieg. Kurz vor der Pause liess Chancel Mbemba (45.+2) mit seinem Kopfballtor das Vélodrome vom Weiterkommen träumen, doch Clément Lenglet (54.) und Pierre Emile Höjbjerg (90.+5) brachten das Stadion wieder zum verstummen. Somit darf sich Sporting Lissabon mit der Europa League trösten, Marseille belegt den letzten Tabellenrang.

Die weiteren Partien am Dienstagabend: Bayern München - Inter Mailand 2:0 (1:0) Torschützen: 1:0 Pavard 32', 2:0 Choupo-Moting 72'.

Torschützen: 1:0 Pavard 32', 2:0 Choupo-Moting 72'. Viktoria Pilsen - Barcelona 2:4 (0:2) Torschützen: 0:1 Alonso 6', 0:2 Ferran Torres 44', 1:2 Chory (51' Elfmeter), 1:3 Ferran Torres 54', 2:3 Chory 63', 2:4 Torre 75'.

Torschützen: 0:1 Alonso 6', 0:2 Ferran Torres 44', 1:2 Chory (51' Elfmeter), 1:3 Ferran Torres 54', 2:3 Chory 63', 2:4 Torre 75'. Liverpool - Napoli 2:0 (0:0) Torschützen: 1:0 Salah 85', 2:0 Núñez 90'+8.

Torschützen: 1:0 Salah 85', 2:0 Núñez 90'+8. Glasgow Rangers - Ajax Amsterdam 1:3 (0:2) Torschützen: 0:1 Berghuis 4', 0:2 Kudus 29', 1:2 Tavernier (87' Elfmeter), 1:3 Francisco Conceição 89'.

Torschützen: 0:1 Berghuis 4', 0:2 Kudus 29', 1:2 Tavernier (87' Elfmeter), 1:3 Francisco Conceição 89'. Porto - Atlético Madrid 2:1 (2:0) Torschützen: 1:0 Taremi 5', 2:0 Eustáquio 24', 2:1 Marcano (90'+5 Eigentor).

Torschützen: 1:0 Taremi 5', 2:0 Eustáquio 24', 2:1 Marcano (90'+5 Eigentor). Bayer Leverkusen - Brügge 0:0