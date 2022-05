Champions League Final Dank 1:0-Sieg gegen Liverpool: Real Madrid gewinnt die Champions League Der Sieger der Champions League heisst Real Madrid. Die Spanier setzen sich im Final von Paris gegen Liverpool 1:0 durch. Einziger Torschütze ist Vinícius Júnior.

Vinícius Júnior erzielt für Real das Siegtor. Keystone

Real Madrid hat zum ersten Mal seit 2018 wieder die Champions League gewonnen. Die Spanier setzten sich im Finale am Samstag in Paris gegen den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp mit 1:0 (0:0) durch. Der Anpfiff hatte sich wegen massiver Probleme beim Einlass um mehr als eine halbe Stunde verzögert. Den entscheidenden Treffer erzielte der Brasilianer Vinícius Júnior in der 59. Minute. Damit triumphierte Real zum insgesamt 14. Mal in der europäischen Fussball-Königsklasse. Klopp verpasste seinen zweiten Champions-League-Titel mit Liverpool und musste sich wie 2018 den Madrilenen im Finale geschlagen geben. (dpa)