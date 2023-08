Champions League Haaland & Co. gastieren im Wankdorf: YB trifft auf Man City, RB Leipzig und Roter Stern Belgrad Die Auslosung in Monaco beschert den BSC Young Boys den schwerstmöglichen Gegner. Mit Manchester City treffen sie auf den Titelverteidiger. RB Leipzig und Roter Stern Belgrad heissen die weiteren Teams in Gruppe G. In der Hammergruppe F spielen gleich drei Schweizer gegeneinander.

Duell auf der ganz grossen Bühne: Filip Ugrinic trifft mit YB auf das Starensemble von Manchester City mit Stürmer Erling Haaland.

Seit der geglückten Qualifikation für die Champions League am Dienstagabend malten sie sich in Bern so manch Szenario aus. Welche europäischen Schwergewichte dürfen diesen Herbst im Wankdorf begrüsst werden? Real Madrid, Bayern München, PSG? Nun ist klar: Niemand Geringeres als Titelverteidiger Manchester City ist die grosse Nummer, mit welcher es YB bei ihrer dritten Champions-League-Teilnahme zu tun bekommt.

Um 18:50 wurden die Berner in die Gruppe G gelost. Nebst City duellieren sie sich dort mit RB Leipzig sowie Roter Stern Belgrad. Gegen die Top-Teams aus England und Deutschland müssten die Berner über sich hinauswachsen, um zu punkten. Erwartet werden darf ein Zweikampf mit Roter Stern um den dritten Platz. Dieser berechtigt zur Teilnahme an den Sechzehntelfinals der Europa League.

Mit Manchester City begegnet YB der aktuell wohl weltbesten Mannschaft. Das von Pep Guardiola gecoachte Team gewann letztes Jahr zum ersten Mal die Champions League – und fegte auf dem Weg dorthin Bayern München oder Real Madrid regelrecht aus dem Stadion. Das Kader des englischen Meisters besticht auf jeder Position mit doppelt besetzter Qualität. Herauszuheben bei den «Skyblues» gilt es das Offensivduo mit Kevin De Bruyne und Erling Haaland. Die Liste der Stars ist jedoch endlos und hat seit letztem Sommer mit Manuel Akanji auch eine Schweizer Beteiligung.

Zu einer Premiere kommt es gegen RB Leipzig. Noch nie duellierte sich ein Schweizer Team mit dem Bundesligisten. Der Halbfinalist von 2020 hat sich in den letzten Jahren in der erweiterten Spitze Europas etabliert. Das junge Kader um Dani Olmo, Xavi Simons oder Loïs Openda weist einen Gesamtmarktwert von über 400 Millionen Euro auf – was das Siebenfache von demjenigen der Young Boys darstellt.

Die Champions-League-Auslosung ging in Monaco über die Bühne. Daniel Cole / AP

Ein ganz heisser Tanz wird für YB das Aufeinandertreffen mit Roter Stern Belgrad. Gegen den serbischen Meister mussten die Berner 2019 in den Playoffs eine bittere Pille einstecken. Aufgrund der Auswärtstorregel verpasste man damals denkbar knapp die Champions League. Angeführt vom Ex-Basler Aleksandar Dragovic sticht beim Champions-League-Sieger von 1991 der ivorische Neuzugangang Jean-Philippe Krasso heraus, welcher die Skorerliste der serbischen Superliga anführt.

Hammergruppe mit Schweizer Beteiligung

Die Hammergruppe, welche die Auslosung in Monaco bescherte, ist zweifellos die Gruppe F. PSG trifft auf Borussia Dortmund, AC Milan sowie Newcastle. Mit Gregor Kobel, Noah Okafor und Fabian Schär treffen dabei gleich drei Schweizer Nationalspieler aufeinander. Union Berlin mit Trainer Urs Fischer bekommt es derweil bei seiner ersten Champions- League-Teilnahme mit Real Madrid, Napoli und Braga zu tun.

Yann Sommer scheint mit Inter Mailand ein machbares Los gezogen zu haben: Die Gegner des letztjährigen Finalisten lauten Benfica Lissabon, Real Sociedad und Salzburg. Djibril Sows neuer Verein Sevilla misst sich in Gruppe B mit Arsenal, PSV Eindhoven und RC Lens. Die erste Runde steigt am 19. und 20. September, die letzte am 12. und 13. Dezember. Die Auftaktbegegnungen sowie Datum werden heute Freitag bekannt gegeben.