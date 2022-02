Champions League Schwaches United kommt zu glücklichem Remis – Ajax-Stürmer trifft einmal ins eigene und ins gegnerische Tor Weil Atlético Madrid vor dem Tor sündigt, schafft sich Manchester United im Achtelfinal-Hinspiel eine gute Ausgangslage. Benfica und Ajax trennen sich in einem torreichen Spiel 2:2.

Atlético Madrid - Manchester United 1:1 (1:0)

25 Treffer hat Cristiano Ronaldo gegen Atlético Madrid bereits erzielt. Die Rojiblancos sind so was wie der Lieblingsgegner des portugiesischen Superstars. Doch am Mittwochabend fegt der 37-jährige Stürmer für einmal nicht wie ein Wirbelwind durch die Abwehr der Madrilenen. Sein Auftritt und dieses seines Teams entspricht eher einem lauen Lüftchen. Nichtsdestotrotz kommt United zu einem glücklichen Unentschieden.

João Félix sorgt mit seinem herrlichen Flugkopfball für die frühe Führung. Juanjo Martin / EPA

Mit João Félix ist es ein anderer Portugiese aufseiten von Atlético, der von Beginn weg die Blicke mit einem Traumtor auf sich zieht. Eine Flanke aus dem linken Halbfeld verwertet der 22-Jährige mit einem Flugkopfball in der 7. Minute zur Führung. Die Engländer haben bis auf einen abgefälschten Schuss wenig zu bieten, müssen froh sein, dass der Rückstand zur Pause nicht noch höher ausfällt. Die Latte rettet in der 45. Minute für die Red Devils.

Auf das schwache Offensivspiel seiner Mannschaft reagiert United-Coach Ralf Rangnick mit einem Dreifachwechsel. Doch statt den Angriff zu stärken, werden drei Defensivakteure eingewechselt. Ein besseres Händchen beweist der deutsche Trainer dann in der 75. Minute mit der Einwechslung von Anthony Elanga. Der 19-jährige Schwede schockt fünf Minuten später den spanischen Meister mit dem Ausgleich aus dem Nichts. Weil Antoine Griezmann für das Heimteam kur vor Schluss nur die Latte trifft, bleibt es beim Remis.

Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam 2:2 (1:2)

Sébastien Haller erzielt seinen bereits elften Champions-League-Treffer im laufenden Wettbewerb. Er führt damit die Torschützenliste an. Weil der 27-jährige Ivorer jedoch auch einmal ins eigene Tor einnetz, reicht es letztlich nicht zum Sieg.

Sébastien Haller kann es nicht fassen: Der Ivorer trifft ins eigene Tor. Armando Franca / AP

Dusan Tadic bringt die Gäste mit einem sehenswerten Volleyschuss in Front. Nur wenig später trifft Teamkollege Haller ins eigene Netz. Bei einer scharfen Hereingabe von Benfica bringt er den Fuss nicht rechtzeitig weg und muss mitansehen, wie die Kugel den weg ins Tor findet. Sein Missgeschick macht er wieder mit einem Treffer auf der richtigen Seite gut. Kurz vor dem Pausentee bietet sich ihm die Chance für den Doppelpack, doch er bringt den Ball nicht im leeren Tor unter.

Das Heimteam steigert sich im zweiten Durchgang und belohnt sich für die Bemühungen. Der eingewechselte Ukrainer Roman Jaremtschuk (72.) drückt einen Abpraller per Kopf über die Linie. In der Schlussphase winkt gar der Siegtreffer, doch es bleibt beim 2:2 in dieser unterhaltsamen Partie.