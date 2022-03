Champions League Juve scheitert zum dritten Mal in Serie im Achtelfinal – Chelsea nach Startschwierigkeiten souverän Villarreal gewinnt bei Juventus dank Schlussfurioso mit 3:0. Die Italiener erleben eine weitere Enttäuschung. Titelverteidiger Chelsea bleibt in unruhigen Zeiten cool.

Villarreal-Verteidiger Pau Torres jubelt nach seinem Kopfball-Tor zum 2:0. Die Spanier zeigen sich in der Schlussviertelstunde eiskalt. Antonio Calanni / AP

Juventus - Villarreal 0:3 (Hinspiel 1:1)

Nach dem fürchterlichen Serie-A-Start hat sich Juventus wieder gefangen, belegt derzeit den vierten Rang. Seit 14 Liga-Spielen sind die Bianconeri ungeschlagen. Nicht immer spielerisch überzeugend, dafür aber ergebnistechnisch. Am Mittwochabend überzeugte man zwar, scheiterte dennoch zum dritten Mal in Serie im Achtelfinal.

Die Spanier mussten sich vor allem bei Keeper Rulli bedanken, der gleich mehrmals glänzend hielt. Morata (11.) brachte den Ball im Fünferraum mit dem Kopf nicht ins Netz. Auch Sturmkollege Vlahovic (35.) sah nach einem Eckball seinen Versuch aus kürzester Distanz pariert. Zuvor scheiterte der Winterneuzugang an der Latte. Die Gäste setzten in Form von Distanzschüssen immer wieder Nadelstiche, blieben gefährlich.

Es sah nach Verlängerung aus, doch ein Elfmeter, der nach VAR-Konsultation gepfiffen wurde, brachte die Entscheidung für die Gäste. Der eingewechselte Moreno (78.) verwandelte. Sieben Minuten später erhöhte Pau Torres per Kopf gar noch auf 2:0. Für die Bianconeri kam es noch dicker. In der Nachspielzeit verwandelte Danjuma einen weiteren Penalty. Juve wurde für die mangelhafte Chancenauswertung hart bestraft. Nati-Mittelfeldspieler Zakaria fehlte auf dem Matchblatt der Italiener aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Lille - Chelsea 1:2 (Hinspiel 0:2)

Chelsea nützt die wenigen Chancen, die sich ihnen am Mittwoch bieten. Captain César Azpilicueta freut sich über sein Tor. Yoan Valat / EPA

Die chaotischen Verhältnissen wegen den Sanktionen rund um den russischen Klub-Besitzer Roman Abramowitsch schienen sich auf die Chelsea-Spieler auszuwirken. Zumindest in der Anfangsphase. Lille spielte frech auf, belohnte sich in der 38. Minute für den Aufwand mit der Führung. Yilmaz verwandelte einen Elfmeter, liess nochmals Hoffnung auf ein Weiterkommen aufkeimen. Kurz vor der Pause liess Pulisic die Lille-Anhänger mit dem Ausgleich wieder verstummen. Azpilicueta (71.) setzte für den Titelverteidiger den Deckel drauf. Zuvor scheiterte Lille-Mittlefeldspieler Xeka noch am Aluminium.