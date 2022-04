Champions League Liverpool stösst die Finaltür nach 2:0-Heimsieg über Villarreal weit auf Der FC Liverpool fährt im Halbfinal-Hinspiel gegen Villarreal einen verdienten 2:0-Heimsieg ein. Die «Reds» bringen sich damit optimal in Stellung und stehen mit einem Bein im Final der Champions League.

Jordan Henderson erzielte nach einem Ablenker das 1:0 für Liverpool. Keystone

Nach dem Spektakel-Spiel zwischen Manchester City und Real Madrid (4:3) vermochte der zweite Halbfinal der Königsklasse nicht mit dem Gezeigten vom Vortag mithalten. Die Partie an der Anfield Road zwischen dem FC Liverpool und Villarreal war dennoch unterhaltsam. Das Spiel lebte in der ersten Halbzeit von der Spannung. Das Heimteam begann druckvoll, Sadio Mané kam nach 12 Minuten unverhofft zu einer Torchance, köpfelte den Ball aber neben das Tor. Die Gäste aus Spanien verzeichneten wie erwartet deutlich weniger Ballbesitz, doch einzelne Nadelstiche konnte Villarreal dennoch setzen. Liverpool verpasste es, das Skore in der ersten Hälfte zu eröffnen. Die besten Möglichkeiten dazu hatten Jordan Henderson (22.) und Thiago (42.) die beide nur die Torumrandung trafen.

Erfolgreicher im Abschluss waren die «Reds» zu Beginn der zweiten Halbzeit. Mit einem Doppelschlag nach 53 Minuten lenkte Liverpool die Partie in die gewünschte Richtung. Zuerst wurde eine Flanke von Henderson für Goalie Geronimo Rulli unhaltbar abgelenkt, nur eine Minute später wusste Mané einen gekonnt herausgespielten Angriff zu vollenden. Auch in der Folge dominierte Liverpool, Villarreal fand kein Mittel in der Offensive. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp bringt sich mit dem 2:0-Sieg optimal in Stellung. Das Rückspiel steigt nächsten Dienstag in Spanien.