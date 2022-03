Champions League Nach dem 1:1 im Hinspiel: David Salzburg will Goliath München ärgern Bayern München könnte am Dienstagabend zum 20. Mal in den Champions-League-Viertelfinal vorstossen. Verhindern will das auch ein Schweizer.

Philipp Köhn hütet das Salzburger Tor. Frank Hoermann/Sven Simon / www.imago-images.de

Wenn sich Bayern München und Red Bull Salzburg am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League messen, treffen nur auf den allerersten Blick ganz ähnliche Klubs aufeinander. Beide spielen in der Bundesliga, beide sind Serienmeister. Damit haben die Übereinstimmungen aber bereits ein Ende – dass die österreichische Bundesliga nicht mit der deutschen gleichzusetzen ist, dürfte in der Fussballwelt wohl Konsens sein.

Wenngleich der FC Red Bull Salzburg, der bei europäischen Wettbewerben ganz sponsorenneutral als «FC Salzburg» daherkommt, mit dem namensgebenden Brausehersteller einen potenten Geldgeber im Rücken weiss: Beide Teams trennen Welten. Beim FC Bayern handelt es sich um den mitgliederstärksten Verein der Welt, den deutschen Rekordmeister, den sechsfachen Sieger der Champions League respektive des Europapokals der Landesmeister. Das Kader der Münchner ist gemäss «Transfermarkt» über 800 Millionen Euro wert, und damit etwa viermal so viel wie die Mannschaft der Salzburger. Für die Bayern geht es zudem darum, einen Rekord auszubauen: Mit einem Sieg stünde der Klub zum insgesamt 20. Mal im Champions-League-Viertelfinal.

Dass in der Allianz-Arena nichtsdestotrotz eine Sensation ohne allzu viel Fantasie denkbar ist, hängt nicht nur mit dem überraschenden 1:1 zusammen, das der couragiert aufspielende David dem Goliath im Hinspiel, dem ersten «Königsklassen»-K.o.-Spiel der Vereinsgeschichte, abgetrotzt hatte. Die traditionell mit zahllosen Talenten gespickte Jungspund-Equipe – in dieser Saison weist das Kader ein Durchschnittsalter von gerade einmal 22,5 Jahren auf – hat ihr enormes Potenzial, den ganz Grossen Paroli zu bieten, schon mehrfach unter Beweis gestellt.

Salzburg trotzte den Bayern im Hinspiel ein 1:1-Unentschieden ab. Keystone

2018 stiess Salzburg etwa bis den Halbfinal der Europa League vor, schaltete dabei im Achtelfinal Borussia Dortmund aus. Unvergessen ist auch der forsche Champions-League-Auftritt beim FC Liverpool im Oktober 2019, dem der 4:3-Heimsieg viel Mühe abverlangte. Unter den Torschützen der Österreicher befand sich damals übrigens auch Erling Haaland, der – heute für Dortmund stürmend – längst mit gefühlt jedem Weltverein in Verbindung gebracht wird. Mit dem Umgang und der Ausbildung von Talenten kennt sich das heute vom Deutschen Matthias Jaissle trainierte Salzburg aus.

Auch Schweizer Beteiligung

Wenn sich der Underdog am Dienstagabend also mit aller Kraft gegen das allenthalben erwartete Resultat wehrt, wird zumindest auch ein Schweizer mit von der Partie sein. Philipp Köhn, der im vergangenen Jahr leihweise für den Challenge-Ligisten FC Wil gespielt hatte, ist als Torhüter der Salzburger gesetzt. Noah Okafor dürfte hingegen fehlen. Das Basler Sturmtalent, an dem nebst deutschen Vereinen auch Teams aus der Premier League reges Interesse bekunden sollen, musste im Hinspiel mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Und Bryan Okoh, dritter Eidgenosse bei Red Bull, fällt mit einem Kreuzbandriss längerfristig aus. Der erst 18-jährige Verteidiger verfügt aber ohnehin über keine Spielberechtigung in der «Königsklasse».