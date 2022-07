Champions-League-Qualifikation FCZ-Trainer Foda vor komplizierter Mission – nächster Gegner steht schon bereit Für den FC Zürich startet am Dienstagabend gegen Karabach die Mission Champions League. Sollten die Zürcher eine Runde weiterkommen, stünde der nächste Gegner bereits fest.

FCZ-Trainer Franco Foda lässt den Frust raus. Die letzten 30 Minuten beim Meisterschaftsauftakt gegen die Young Boys liessen zu wünschen übrig. keystone

Der Meister aus Zürich ist mit der 0:4-Klatsche gegen YB denkbar schlecht in die neue Saison gestartet. Am Sonntag folgte die beschwerliche Reise in die Hauptstadt Aserbaidschans nach Baku. Nur schon die reine Flugzeit an die Hafenstadt am Kaspischen Meer betrug knapp sechs Stunden. In der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation steht mit Karabach Agdam am Dienstagabend (18.00 Uhr) bereits der nächste Gegner vor der Brust.

So schlecht, wie das Resultat zum Saisonauftakt vermuten lässt, waren die Zürcher aber nicht. Das findet auch der FCZ-Trainer Franco Foda: «Die Niederlage gegen YB war enttäuschend. Trotzdem haben wir über 60 Minuten ein gutes Spiel geliefert. Nach dem Gegentreffer haben wir nicht mehr gut verteidigt, da hat uns die Konzentration gefehlt. Das müssen wir in Zukunft besser machen. Wir müssen den Fokus während der gesamten Spielzeit hinkriegen.»

FCB kennt Karabach

Mit dem FC Basel durfte vergangene Saison in der Gruppenphase der Conference League bereits ein Super-League-Vertreter gegen Karabach Erfahrungen sammeln. Das Auswärtsspiel endete torlos, im Heimspiel siegte Rot-Blau 3:0. Foda erwartet von seiner Equipe einen mutigen Auftritt gegen den amtierenden aserbaidschanischen Meister und Pokalsieger.

«Karabach ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Im 4-2-3-1-System agieren sie sehr variabel. Wir haben aber auch Probleme in ihrer Defensive ausgemacht. Wir müssen unsererseits sehr kompakt stehen, darüber hinaus müssen wir selbst die Initiative ergreifen.»

Das Rückspiel steigt am 27. Juli im Letzigrund. Um an die grossen Honigtöpfe der Uefa zu gelangen – sprich die Qualifikation für die CL-Gruppenphase – muss der FCZ drei Hürden überstehen. Dort würden alleine schon ca. 15,4 Millionen Franken an Startgage verteilt.

Das Erreichen der letzten Runde – die Play-offs – würde mit ca, 4,9 Millionen Franken belohnt. In der 3. Qualirunde würde der Schweizer Meister auf den Sieger der Partie Ferencváros (Ungarn) - Slovan Bratislava (Slowakei) treffen. Das ergab die Auslosung der Uefa am Montagmittag in Nyon.