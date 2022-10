Champions League Salzburg unterliegt trotz überragendem Köhn – Chelsea im Achtelfinal RB Salzburg kann sich gegen Chelsea auf einen starken Keeper verlassen: den Schweizer Philipp Köhn. Dennoch gehen die Österreicher als Verlieren vom Platz. Der Champions-League-Abend in der Übersicht.

Chelsea-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang scheitert immer wieder am Schweizer Keeper Philipp Köhn. Keystone

RB Salzburg - Chelsea 1:2 (0:1)

Es schien so, als hätten die beiden ein Privatduell: Auf der einen Seite war der Schweizer Philipp Köhn im Gehäuse von Salzburg. Auf der anderen Seite Chelsea-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang. Das Resultat war immer wieder dasselbe: Mal rettete Köhn mit einer Glanztat nach einem Kopfball (26.), tauchte reaktionsschnell ab (32.) oder behielt im Eins-gegen-Eins (45.+1) die Übersicht. Also mussten es für die Londoner andere richten. Mateo Kovacic (23.) brachte die Gäste in Front, nachdem er an der Strafraumgrenze zu viel Freiheiten geniessen durfte. Nach einem schnellen Konter glich Adamu (49.) für die Salzburger aus, doch Kai Havertz (64.) schoss die Engländer mit einem Prachtstreffer ins Kreuzeck in die nächste Runde. Noah Okafor durfte bei den Hausherren bis zur 78. Minute mittun, kam zweimal zu einem guten Abschluss.

Sevilla - Kopenhagen 3:0 (0:0)

Der FC Sevilla überwintert dank eines 3:0-Erfolgs über den FC Kopenhagen im internationalen Geschäft. Falls Borussia Dortmund am Dienstagabend verlieren sollte, liegt für die Andalusier gar noch das Achtelfinal drin. Es dauerte bis in 61. Minute, ehe Youssef En-Nesyri das Skore für das überlegene Heimteam eröffnen konnte. Für die weiteren Treffer in den Schlussminuten sorgten Isco (88.) und Gonzalo Montiel (90.+2.). Der dänische Abwehrspieler Dawit Chotscholawa wurde in der fünften Minute der Nachspielzeit nach einem groben Foulspiel noch des Feldes verwiesen.