Cup-Viertelfinal Underdog Kriens verpasst nach zweimaliger Führung die Überraschung gegen Servette Challenge Ligist Kriens verpasst die Überraschung gegen Servette nur haarscharf. Zweimal können die Innerschweizer in Führung gehen, müssen sich in der Verlängerung aber geschlagen geben.

SC Kriens - Servette FC 2:3 (1:0)

Gaël Ondoua trifft nach einem Durcheinander in der 107. Minute der Verlängerung zum 3:2. freshfocus

(gav) Der Unterklassige aus Kriens startet angespannt in die Partie gegen die Servettien. Diese Anspannung löst sich jedoch nach einer Viertelstunde und die Hausherren fassen Mut. In der 24. Minute zieht Liridon Mulaj auf der linken Seite in den Strafraum, lässt Anthony Sauthier stehen, legt auf Höhe der Torlinie wunderbar zu David Mistrafovic zurück. Der Krienser Mittelfeldspieler kann aus wenigen Metern zur Führung einschiessen. Nun entwickelt sich eine offene Partie. Der Super Ligist hat zwar die Ballkontrolle, die gefährlicheren Torchancen allerdings der Challenge Ligist.

Ähnliches Bild im zweiten Durchgang. Das Heimteam verpasst mehrmals die Zwei-Tore-Führung und wird bestraft. In der 67. Minute sorgt Timothé Cognat mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze für den Ausgleich. Kriens steckt nicht auf. Die Flanke von Dario Ulrich findet den Kopf vom freistehenden Hélios Sessolo – 2:1. Die Genfer brauchen diesmal nur sechs Minuten, um in Person von Grejohn Kyei auszugleichen. Der Cup-Fight geht in die Verlängerung. Nach einer Ecke entsteht ein Durcheinander in Krienser Strafraum. Gaël Ondoua behält die Übersicht und stochert den Ball über die Linie und sichert seinem Team den Halbfinaleinzug.