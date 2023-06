Cupfinal Das Kollektiv steht über allem: Wieso das dritte Double der Young Boys logisch ist Der Cuptriumph der Young Boys ist ein Spiegelbild der Saison. Ohne stets zu glänzen, können die Berner in entscheidenden Momenten dank grosser Geschlossenheit zulegen. Stürmerstar Jean-Pierre Nsame avanciert zum Matchwinner.

Die Young Boys bejubeln das dritte Double der Vereinsgeschichte. Keystone

1958, 2020 und nun 2023. Zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte holen die Young Boys das Double, bestehend aus Meisterschaft und Cup. Der Triumph im Cupfinal ist gewissermassen ein Spiegelbild der Saison. Man überrollte die Liga nicht mit der gleichen Dominanz, wie es teilweise zu Zeiten von Gerardo Seoane auszumachen war.

Auch gegen Lugano musste man komplett ans Limit gehen. Dass die Mannschaft von Raphael Wicky das kann, hat sie aber nicht nur heute bewiesen. Der Teamgedanke und die Qualität, in den wichtigen Momenten abzuliefern, wird von allen Beteiligten herausgehoben und macht dieses Double auch möglich.

Dernière für Rieder?

Der Erfolg hat derweil viele Väter. Angefangen bei der Defensive um den in die Bundesliga abwandernden Abwehrchef Cédric Zesiger. Auch gegen Lugano hatten er und sein junger Partner Aurèle Amenda in den Zweikämpfen mehrheitlich die Hoheit. Dass der erst 20-jährige Torhüter Marvin Keller auf Anhieb so gut funktionierte, war mitunter auch ihr Verdienst. Trotzdem war man in der 85. Minute auf Keller angewiesen, als er den möglichen Ausgleich durch Espinoza mirakulös vereitelte. «Es war ein fantastisches Ereignis, ich konnte den Match richtig geniessen» sagte der gelassene Zürcher.

Zwei Jungspunde unter sich: Torhüter Marvin Keller und Schlüsselspieler Fabian Rieder

Im Mittelfeld zeigte diese Saison Fabian Rieder nur zu oft, warum er als eines der grössten Schweizer Talente im Schweizer Fussball eingeordnet wird. Der Match gegen Lugano war gewiss nicht sein bestes Spiel, aber ziemlich sicher sein letztes. Ein Verbleib Rieders gilt als ausgeschlossen, die Bundesliga ruft wohl. Darauf angesprochen, ob er nach dem Spiel in den Katakomben seinen Spind räumt, meinte der 21-jährige trocken: «Es ist Saisonende, es räumen alle die Kabine.»

Nsame als grosse Figur

Zesigers und Rieders Abschied in Ehren: Die prägende Figur im Wankdorf war am Sonntagnachmittag Jean-Pierre Nsame. Der Super-League-Topskorer mit der grossen physischen Präsenz konnte in seiner unnachahmlichen Art und Weise zweimal per Kopf reüssieren. Beim dritten Tor hatte er ebenfalls seine Aktien drin. Dass Nsame sich vergangene Saison ein halbes Jahr in Italien versuchte, scheint längst vergessen.

Mit einem Doppelpack avanciert Stürmer Jean-Pierre Nsame zum Matchwinner. Keystone

YB gehört zu Nsame und Nsame zu YB. Ohne immer zu glänzen, erzielt der Stürmer in Bern Jahr für Jahr verlässlich seine Tore. Diese Saison hatte er in Cedric Itten einen Konkurrenten, welcher ein ähnliches Profil und ebenfalls eine stolze Torquote aufweist. Zusammen spielten sie selten. Was in vielen anderen Vereinen zu einem Machtkampf hätte führen können, ist in Bern genau umgekehrt. Sie verstehen sich bestens. Itten meinte nach dem Spiel, er gönne Nsame jedes Tor von Herzen. Diese Aussage steht exemplarisch für die Young Boys-Ausgabe 2022/23.

Die Harmonie findet nicht nur innerhalb des Teams statt. Auch die Verbindung zu den Fans ist sehr intakt. Noch Stunden nach dem Triumph wurden die Double-Helden zelebriert. «Die Emotionen sind riesig. Es ist das erste Double mit Fans. Das macht es sehr speziell», zeigte sich Christian Fassnacht gerührt. Bei YB herrscht momentan pure Zufriedenheit.