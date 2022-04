Curling Schweizer Liebespaar nimmt heimisches WM-Gold ins Visier Am Samstag beginnt in Genf die Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft im Curling. Mit Alina Pätz und Sven Michel vertritt ein Liebespaar die Schweizer Farben.

Alina Pätz und Sven Michel im Einsatz an den Schweizer Meisterschaften. ZVG

Dass ein Liebespaar gemeinsam WM-Gold gewinnt, kommt im Sport doch eher selten vor. Doch genau dies peilt nun ein Schweizer Duo an. Die Rede ist von Curling, und die Rede ist von Alina Pätz und Sven Michel.

Die beiden Spitzencurler setzten sich an der nationalen Ausmarchung Anfang März in Biel gegen die Konkurrenz durch und qualifizierten sich als Schweizermeister für die Titelkämpfe auf heimischem Boden. Denn am Samstag beginnt die Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft in Genf.

Grossmehrheitlich sind die beiden Curling-Cracks mit ihren eigenen Teams unterwegs. Pätz mit dem CC Aarau und Michel mit dem CC Genf. Sie ist mittlerweile fünffache Weltmeisterin, er wurde schon Europameister und gewann im Mixed-Doppel zuletzt 2018 den WM-Titel.

Sobald die Saison beginnt, sind Pätz und Michel primär Reisende. Des Öfteren sind sie wochenlang voneinander getrennt. «Würde einer von uns nicht curlen, wäre das schwierig», sagte Pätz jüngst gegenüber Tamedia. Vom Sport leben können Pätz und Michel trotz internationalen Erfolgen nicht. Deshalb arbeitet er im Stundenlohn als Maurer-Vorarbeiter, sie als Freelancerin im Marketingbereich.

Die Bedeutung der Zahl 11

Augenscheinlich hat heuer die Zahl 11 eine besondere Bedeutung. Im Jahr 2011 wurden Pätz und Michel im amerikanischen Saint Paul Mixed-Doubles-Weltmeister. Seit 11 Jahren sind die beiden ein Paar und nun, 11 Jahre später, wollen sie wiederum zusammen Edelmetall abstauben.

Die Vorzeichen stehen gut. Bringen doch beide ihre Jobs und das Curling unter einen Hut. Reflektiert gehen die beiden durchs Leben. «Wir sagen einander, was gut war. Aber wir sagen einander auch, wenn etwas ein Seich war», sagte Michel und sprach dabei nicht nur das Curling an.

Dass ein Schweizer Liebespaar Erfolg haben kann, ist nichts Neues. Jenny Perret und Martin Rios feierten gemeinsam Erfolge. Inzwischen ist deren Liebe zwar verflossen, was sie aber nicht daran hinderte, 2018 im Mixed-Doppel Olympiasilber zu gewinnen. Ob nun auch Pätz und Michel brillieren, wird sich zeigen. Los geht es für die beiden mit der Partie am Samstagmorgen gegen Estland. Sämtliche Spiele des Schweizer Duos werden auf SRF übertragen.