Darts-WM Das Favoritensterben an der WM geht weiter – diese vier Darts-Spieler kämpfen um die Krone Mit Gabriel Clemens nimmt ein grosser Aussenseiter Kurs auf das Endspiel bei der Darts-WM. Der Deutsche eliminierte den Weltranglistenersten Gerwyn Price. Nun trifft er auf Michael Smith. Im zweiten Halbfinal duellieren sich Michael van Gerwen und Dimitri van den Bergh.

Ist heiss auf den Titel: Michael van Gerwen. Keystone

Vier Spieler, drei Begegnungen, zwei Tage, ein Weltmeister: Bei der Darts-WM in London stehen die Halbfinals auf dem Programm. Am Montagabend wird im Alexandra Palace nur noch in der Abendsession (ab 20.30 Uhr/Sport1) gespielt. Schafft es der Deutsche Gabriel Clemens ins WM-Finale? Und was machen die beiden formstarken Favoriten Michael Smith und Michael van Gerwen?

Das 5:1 gegen den abgelösten Weltranglistenersten Gerwyn Price war famos - doch die deutsche Nummer eins will noch mehr. Im Halbfinale gegen Englands «Bully Boy» (20.30 Uhr) ist Clemens erneut Aussenseiter. Michael Smith will beim wichtigsten Turnier des Jahres wie im Vorjahr ins Endspiel. «Ich freue mich einfach, morgen wieder in den Ally Pally zu gehen. Ich gehe davon aus, dass er wieder von den deutschen Fans belagert ist», sagte Clemens. In den Spielen nach Weihnachten hatte der gelernte Maschinenschlosser lautstarken Support, weil hunderte Fans aus Deutschland in der Halle waren.

Smith ist nach dem überraschenden Price-Aus ein Kandidat, am 4. Januar die Spitze der Weltrangliste zu übernehmen. Doch er ist nicht der einzige. Auch der bereits ausgeschiedene Peter Wright aus Schottland kann nach oben rücken, wenn weder Smith noch Michael van Gerwen das Turnier gewinnen. Davon ist derzeit nicht auszugehen, denn der Niederländer van Gerwen dominiert seit Weihnachten. Dies zeigte er auch beim 5:0 gegen den Engländer Chris Dobey. Gegen den Belgier Dimitri van den Bergh ist er am späten Abend (22.15 Uhr) klarer Favorit. (sid)