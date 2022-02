Debüt in den USA Erstes Spiel in der MLS: Shaqiri kommt mit Chicago Fire bei Inter Miami nicht über ein Remis hinaus Zum Beginn der MLS-Saison stand Nati-Spieler Xherdan Shaqiri erstmals für Chicago Fire auf dem Platz. Viel spektakel gab es in der Partie allerdings nicht zu betrachten.

Ein tristes 0:0 sprang am Ende der Partie gegen Inter Miami heraus. Trotzdem war der 30-jährige Shaqiri einer der auffälligeren Akteure auf dem Platz. So auffällig, dass er sich sogar den Titel zum «Man of the Match» geholt hat. Trotz der torlosen Partie wurde «Shaq» in Chicago gefeiert.

Vor allem auf den Social-Media-Kanälen wusste die Marketing-Abteilung von Chicago das erste Spiel des Schweizer Internationalen vermarkten. Immer wieder landeten Highlight-Clips von Shaqiri-Spielzügen auf der Twitter-Timeline. Wie zum Beispiel dieser Versuch, wohl sein bester Torschuss im Spiel:

Have a go, Shaq 🥵 pic.twitter.com/AKhBCBhRKF — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) February 26, 2022

Wirklich viele gefährliche Szenen gab es in der Partie nicht. Nach 90 Minuten verzeichneten beide Teams nur je drei Schüsse aufs Tor. Die wichtigste Parade gelang Chicago-Goalie Gabriel Slonina in der 87. Minute, mit der er dem Klub aus Illinois einen Punkt sicherte.

Auch wenn es nicht zu Toren gereicht hat, scheint Shaqiris Auftakt wohl mehr oder weniger geglückt. Unter anderem wurde noch dieser Tunnel von gegen Christopher McVey wurde auf den Social-Media-Kanälen abgefeiert:

Ope! Just gonna sneak right by ya there. pic.twitter.com/wql0nf69To — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) February 27, 2022

Eine Chance auf den perfekten Auftakt bleibt ihm noch: In einer Woche wird Shaqiri wohl erstmals zu Hause spielen, wenn Orlando City zur 2.-MLS-Runde zu Gast ist.