DFB-Pokal Gladbach erleidet Überraschungs-Out – und die Schweiz zittert um Yann Sommer Yann Sommer wird bei der überraschenden 1:2-Pokalpleite seiner Borussia in Darmstadt frühzeitig verletzt ausgewechselt. Ein möglicherweise längerer Ausfall käme gut einen Monat vor dem WM-Start zur Unzeit.

Yann Sommer musste in Darmstadt verletzt ausgewechselt werden. Freshfocus/Archiv

Es waren unschöne Bilder, denen sich das Publikum der DFB-Pokal-Partie zwischen dem SV Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach ausgesetzt sah. Gerade knapp vier Minuten waren im Zweitrundenmatch zwischen dem Zweitligisten und dem favorisierten Bundesligisten absolviert, als Yann Sommer zunächst mit aller gewohnter Routine einen harmlosen Ball in der Luft fing – um bei der anschliessenden Landung allerdings böse mit dem linken Sprunggelenk umzuknicken. Der Schweizer Goalie versuchte zunächst weiterzuspielen, musste von diesem Plan aber frühzeitig abrücken. In der 13. Minute wurde der 33-Jährige ausgewechselt. Ob eine schwerere Verletzung vorliegt und ob gar die WM in Gefahr geraten könnte, ist bisher nicht bekannt. Das Turnier in Katar beginnt in gut einem Monat.

Zu allem Überfluss lief es auch sportlich höchst unrund für die Borussia, die am Böllenfalltor eine überraschende 1:2-Niederlage kassierte. Phillip Tietz (25.) und Aaron Seydel (79.) netzten für die Südhessen ein, Luca Netz (48.) kam kurz nach der Pause zum zweitweiligen Ausgleich.

Hoffenheim schiesst desolate Schalker ab

Die TSG Hoffenheim liess derweil rein gar nichts anbrennen. Im einzigen Bundesliga-internen Duell des Abends setzten sich die haushoch überlegenen Kraichgauer mit 5:1 gegen den FC Schalke 04. Schon am Freitag hatte das Team des Ex-FCZ-Trainers André Breitenreiter das Direktduell beider Mannschaften gewonnen. Für Frank Kramer, den Coach der kriselnden Schalker, dürften die Tage wohl gezählt sein.