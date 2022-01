DFB-Pokal Fischers Union gewinnt Berlin-Derby, Hannover demontiert desolate Gladbacher Die Misere von Borussia Mönchengladbach greift nun auch auf den Pokal über, wo das Team von Trainer Adi Hütter krachend an Zweitligist Hannover 96 scheitert. Urs Fischer hat mit Union Berlin indessen Grund zur Freude. Der Mittwochabend im DFB-Pokal im Überblick.

Partystimmung bei Union, Frust bei der Hertha. Keystone

Hertha BSC – Union Berlin 2:3 (0:1)

Die Nummer eins in Berlin ist Union, zumindest aktuell. Diese Feststellung lässt sich nicht nur auf die Bundesliga anwenden, wo die vom Schweizer Urs Fischer trainierten «Eisernen» deutlich vor der Hertha steht, sondern nun auch auf den DFB-Pokal: Die Köpenicker setzten sich im Halbfinal-Derby im Olympiastadion verdient durch.

Andreas Voglsammer sorgte in der elften Minute artistisch für die frühe Führung der Gäste, die durch ein Eigentor von Niklas Stark nach der Pause nachdoppelten (50.). Die durch Suat Serdar eingeflösste Hertha-Hoffnung wies eine erschreckend kurze Halbwertszeit auf (54.), denn Robin Knoche stellte postwendend den alten Abstand wieder her (55.). Die «alte Dame» wehrte sich sodann nach Kräften gegen die Niederlage, scheiterte aber schliesslich zum siebten Mal in Folge im Pokal an einem Bundesligisten. Der in der Nachspielzeit erzielte zweite Tagestreffer durch Serdar verkam zur Makulatur (90.+5).

TSG Hoffenheim – SC Freiburg 1:4 (0:2)

Im gemäss Bundesliga-Klassement hochklassigsten Match des Abends behielt der SC Freiburg, eines der herausragenden Überraschungsteams dieser Saison, klar die Überhand. Vincenzo Grifo (10./36., Handspenalty) bugsierte die Breisgauern mit zwei Treffern vor der Pause auf die Siegerstrasse, von der die Elf von Trainer Christian Streich nur kurzzeitig abzukommen drohte: Ein Eigentor von Nico Schlotterbeck nährte kurzzeitige Hoffnungen der Hausherren (52.), doch Freiburg reagierte prompt und kaltschnäuzig: Kevin Schade (55.) und Ermedin Demirovic (68.) stellten den Viertelfinal-Einzug sicher.

Hannover 96 – Borussia Mönchengladbach 3:0 (2:0)

Das eindrückliche Favoriten-Sterben im DFB-Pokal setzt sich fort. Schon am Dienstag war klar gewesen, dass alle Sieger der vergangenen 26 Jahre, darunter auch illustre Namen wie Bayern München und Borussia Dortmund, für einen neuerlichen Triumph nicht mehr infrage kommen. Und nun hat es auch Borussia Mönchengladbach erwischt – der ohnehin kriselnde Bundesligist kam bei Zweitligist Hannover 96 gehörig unter die Räder.

Maximilian Beier brachte die Niedersachsen bereits in der vierten Minute in Führung, Sebastian Kerk erhöhte noch vor der Halbzeitpause per Handspenalty auf 2:0 (36.). Wer nach dem Seitentausch auf eine Besserung aus Gladbacher Sicht gehofft hatte, wurde zeitnah enttäuscht. Beier beraubte die vom ehemaligen YB-Trainer Adi Hütter betreuten Gäste mit seinem zweiten Tagestreffer rasch aller Hoffnungen (51.). Auch Yann Sommer – dem wohl einzigen Borussen, dem gegenwärtig eine überdurchschnittliche Form zu attestieren ist – konnte die Pleite nicht verhindern. Mit Nico Elvedi, Breel Embolo und Denis Zakaria kamen drei weitere Schweizer zum Einsatz.

Borussia Mönchengladbach, um den Schweizer Nati-Star Nico Elvedi (links), scheiterte krachend bei Hannover 96. SKeystone

RB Leipzig – Hansa Rostock 2:0 (1:0)

RB Leipzig hielt sich am Mittwochabend hingegen schadlos – obgleich anzumerken ist, dass der Pflichtsieg der Sachsen über Hansa Rostock nicht besonders berauschend daherkam. Yussuf Poulsen traf per Kopf zur frühen Führung des Vorjahresfinalisten (6.), der kurz nach der Pause von Glück sprechen durfte, dass Nico Neidhart den Ausgleich nur um Zentimeter verpasste (51.). Der Zweitligist, für den auch der Schweizer Angreifer Ridge Munsy auf dem Platz stand, hielt wacker dagegen. Doch der eingewechselte Dani Olmo machte mit seinem ersten Ballkontakt alles klar (82.).