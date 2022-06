Diamond League Meetingrekord und Jahresweltbestzeit: Schweizer Staffel brilliert bei WM-Generalprobe Die Schweizer 4x-100-Meter-Staffel der Frauen läuft beim Meeting der Diamond League in Stockholm zu einem überlegenen Sieg. Der in der Schweiz lebende Flüchtling Dominic Lobalu legt derweil eine famose Premiere hin.

Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji, Salomé Kora und Géraldine Frey (v.l.) hatten gut lachen. Keystone

Der Schweizer 4x-100-Meter-Staffel ist bei der WM-Generalprobe ein veritabler Exploit gelungen. Das aus Géraldine Frey, Mujinga Kambundji, Salomé Kora und Ajla Del Ponte bestehende Quartett feierte am Donnerstag beim Diamond-League-Meeting in Stockholm, dem letzten Wettkampf vor dem Start der WM in Eugene (USA) am 15. Juli, einen überlegenen Sieg. Die Zeit von 42,13 Sekunden stellte einen neuen Meetingrekord sowie die Jahresweltbestzeit dar, am Schweizer Rekord scheiterte die Staffel bloss um acht Hundertstel. Rang zwei ging – mit über einer Sekunde Rückstand – an Finnland, auf Position drei klassierte sich das Team aus Irland.

«Das ist super, das ist die beste WM-Vorbereitung, die man haben kann», jubilierte Kambundji, die überdies auf die Tatsache verwies, dass das Quartett erstmals in dieser Konstellation antrat. «Wir können uns sicherlich noch steigern.»

Kambundji nach Zielfoto-Entscheid Zweite

Die Bernerin Kambundji schrammte später nur hauchzart an ihrem zweiten Sieg des Abends vorbei. Die 30-Jährige lief im Sprintrennen über 200 Meter gar zeitgleich mit der Gewinnerin Dina Asher-Smith über die Ziellinie (22,37 Sekunden) – das Zielfoto, das die Britin ein winziges Stück weiter vorn sah, erbrachte die denkbar knappe Entscheidung. Die Tessinerin Del Ponte schaffte es mit einer Zeit von 23,41 Sekunden auf den sechsten Platz.

Die Sprintstaffel der Männer verpasste das Podium knapp. Pascal Mancini, Bradley Lestrade, Sylvain Chuard und Daniel Löhrer mussten sich mit einer Zeit von 39,4 Sekunden und dem vierten Platz begnügen. Die Niederlande, Dänemark und Finnland liefen auf das Treppchen.

Mit einer ansprechenden Darbietung wartete derweil Chiara Scherrer bei ihrem erst zweiten Meeting auf Diamond-League-Stufe auf. Die Ostschweizerin rückte über 3000 Meter Steeple nach einem starken Schlussspurt noch auf Rang drei vor.

Lobalu mit glanzvoller Premiere

Für die bewegendste Geschichte des Abends sorgte aber wohl Dominic Lobalu, der als in der Schweiz lebender Flüchtling ein spezielles Visum für die Einreise nach Schweden erhalten hatte – und bei seinem Diamond-League-Debüt prompt zum fulminanten Sieg über 3000 Meter lief. Damit nicht genug: Der Südsudaner, der gegenwärtig beim LC Brühl trainiert, stellte mit seiner Laufzeit von 7:29,48 Minuten ferner eine neue Jahresweltbestzeit auf. Den Olympia-Bronzegewinner Jacob Kiplimo aus Uganda überholte er unmittelbar vor der Ziellinie.