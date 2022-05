Eishockey Die Eishockey-WM 2026 steigt in der Schweiz Die Schweizer Bewerbung hat auf dem IIHF-Kongress in Tampere den Zuschlag für die Austragung erhalten. Die Spiele sollen in Zürich und Freiburg stattfinden.

Die Schweizer Eishockey-Fans dürfen sich auf ein Heim-Turnier freuen, 2026 ist es wieder soweit. Freshfocus

Die Eishockey-WM 2026 findet in der Schweiz statt. Dieser Entscheid fiel am Freitagvormittag im Rahmen des Kongresses des internationalen Eishockey-Verbands (IIHF) in Tampere. Der einzige Mitbewerber Kasachstan hatte seine Kandidatur kurz vor der Entscheidung zurückgezogen.

Die Schweizer Bewerbung habe «abermals vollends» überzeugt, liess sich IIHF-Präsident Luc Tardif in einer einschlägigen Medienmitteilung des Schweizer Eishockey-Verbands (SIHF) zitieren. «Teams, Fans, Sponsoren und Medien werden erneut eine erstklassig organisierte Weltmeisterschaft erleben, dies dank modernster Stadien, kurzen Wegen, einer grossartigen Fan-Community sowie einem überzeugenden Nachhaltigkeitsansatz.»

Zürich und Freiburg als Spielorte geplant

Als Spielorte sind die Hallen in Zürich und Freiburg vorgesehen. «Mit diesen beiden Arenen können wir topmoderne Infrastrukturen für die teilnehmenden Mannschaften und genügend Platz für die Fans bieten», sagte Patrick Bloch, CEO der SIHF, gemäss dem Communiqué.

Das Turnier steigt damit zum insgesamt elften Mal in der Schweiz. Letztmals hatte die WM 2009 hierzulande stattgefunden. Eigentlich hätten die Titelkämpfe 2020 in Lausanne und Zürich ausgetragen werden sollen, sie fielen aufgrund der Corona-Pandemie jedoch aus.

Nebst der WM 2026 erhielt die Schweiz ferner den Zuschlag für die Austragung zweier weiterer Turniere. So sollen auch die U18-WM der Männer 2023 sowie die U18-WM der Frauen in der Schweiz stattfinden. Das zeige, «dass der internationale Verband unseren Kompetenzen vertraut und unsere Qualität schätzt», so Bloch.