Eishockey Die nächste Niederlage: Schweizer Nati verliert auch das letzte Spiel an der Euro Hockey Tour Die Schweiz verliert auch das dritte Spiel des aktuellen Euro-Hockey-Tour-Events und beendet das Turnier auf dem letzten Platz.

Die Schweizer blieben an der Euro Hockey Tour sieglos. Claudio Thoma / freshfocus

Trotz einer zu erkennenden Aufwärtstendenz geht das dritte Turnier der Euro Hockey League in Malmö für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft mit einer Niederlage und dem letzten Platz zu Ende.

Am Sonntag verloren die Schweizer ihre letzte Partie gegen Tschechien nach Verlängerung mit 2:1. Filip Chlapik traf nach gut 90 Sekunden in der Nachspielzeit aus einem Powerplay zum Sieg für die Tschechen. Bereits nach sechs Minuten erzielte Jakub Flek die Führung für die überlegenen Gegner der Schweiz. Die auf dem Papier unterlegene Nati kam in der 56. Spielminute durch Mike Künzle zum Ausgleich. Künzle, der zum ersten Mal für die Schweiz traf, analysierte sein Tor im SRF-Interview: «Das Tor entstand vor allem aus Glück. Ich wollte eigentlich einen Pass spielen, der wurde dann aber irgendwie abgelenkt», sagte der 29-Jährige.

Bereits am Samstag stand die Nati in Malmö auf dem Eis und musste gegen Schweden die zweite von drei Niederlagen an der Euro Hockey Tour hinnehmen. Bei der elften Schweizer Niederlage in Serie gegen Schweden trafen Lucas Wallmark (9.) und Oscar Lindberg (57.). Doch nicht nur gegen Schweden sieht die Bilanz der Schweizer schlecht aus: Die Niederlage gegen Tschechien ist die sechste Niederlage für die Mannschaft von Nati-Coach Patrick Fischer. Wobei zu beachten ist, dass Fischer für die drei Spiele ein junges, unerfahrenes Team aufgeboten hat. Die nächste Chance, sich an der Euro Hockey Tour zu beweisen, gibt es für die Schweiz zwischen dem 4. und 7. Mai. Dann wird die Eishockey-Nati an den Carlson Hockey Games in Tschechien zum vierten und letzten Turnier der aktuellen Tour antreten.