Eishockey National League Vier Teams innerhalb von 2 Punkten – der Kampf um die Playoff-Tickets spitzt sich zu Nach der Vollrunde am Dienstagabend verkommt der Endspurt der National League zum Hitchcock-Finale. Vier Teams trennen nur gerade zwei Punkte. Der Eishockeyabend in der Übersicht:

Biel und Davos schenkten sich nichts. Die Partie wurde erst in der Overtime entschieden. Keystone

Vier Teams kämpfen noch um ein direktes Playoff-Ticket. Biel, Davos, Lausanne und Servette. Und die beiden Erstgenannten standen sich am Dienstagabend gleich im direkten Duell gegenüber. Dabei behielt der Gast aus dem Bündnerland die Oberhand. Der HCD siegte im Seeland mit 3:2 nach Verlängerung. Matej Stransky erzielte in der 64. Minute das Game-Winning-Goal.

Gute Karten in der Hand, hat auch Lausanne. Die Waadtländer besiegten den amtierenden Meister Zug innert 24 Stunden zum zweiten Mal. Nach dem 4:0 am Montag liessen sie am Dienstag auswärts ein 3:0 folgen. Dabei überzeugte Martin Gernat mit einem Tor und einem Assist. Der Leader aus der Zentralschweiz blieb damit erneut und überraschend ohne Tor. Weiter Hoffnungen auf die direkte Playoff-Qualifikation machen kann sich auch Servette. Im Heimspiel gegen den HC Lugano siegten die Genfer 3:2.