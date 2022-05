Eishockey-WM Roman Josi verzichtet auf die WM: «Ich kann meine hochschwangere Frau nicht alleine lassen» Zwei Tage vor dem Auftakt in die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland wird klar: Die Schweizer Nationalmannschaft muss aus familiären Gründen auf Superstar Roman Josi verzichten. Dafür rücken Tobias Geisser und Philipp Kurashev nach.

Reist nicht an die WM nach Finnland: Roman Josi. Jack Dempsey / AP

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam für die kommende Weltmeisterschaft in Finnland steht. Zwei Tage vor dem Auftaktspiel gegen Italien (Samstag, 15.20 Uhr) gab die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) das gesamte Kader bekannt.

Definitiv nicht dabei sein wird Roman Josi (Nashville Predators). Der Verteidiger-Star hat sich wegen der Geburt seines zweiten Kindes gegen eine WM-Teilnahme entschieden.

«Der Entscheid ist mir nicht leichtgefallen», sagt Josi gemäss der SIHF-Mitteilung, «aber der Zeitpunkt der WM ist in meiner aktuellen persönlichen Situation sehr ungünstig. Ich möchte meine hochschwangere Frau momentan nicht alleine lassen.» Es sei kein Entscheid gegen die Nati, sondern ein Entscheid für die Familie gewesen, so Josi.

Erst vor kurzem schied Josi mit den Nashville Predators in den Playoff-Achtelfinals gegen Colorado Avalanche auf kurzmöglichstem Weg in nur vier Spielen aus. Trotzdem spielte der gebürtige Berner eine überragende Saison in der NHL: Er kam in 80 Partien auf 96 Skorerpunkte (23 Tore/73 Assists) und wäre damit für die Schweiz an der WM eine grosse Verstärkung gewesen.

Verstärkung aus Nordamerika

Neu stiessen am Donnerstag mit Tobias Geisser (Hershey Bears, AHL) und Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks, NHL) zwei Verstärkungen aus Nordamerika zum Nationalteam dazu. Kurashev wurde letzte Woche noch positiv auf Corona getestet, ist mittlerweile aber wieder genesen.

Philipp Kurashev stiess am Donnerstag zur Eihsockey-Nati dazu. Urs Lindt / freshfocus

Im Gegenzug müssen zwei Spieler das Nationalteam verlassen. Der Verteidiger Lukas Frick (HC Lausanne) und Stürmer Nando Eggenberger (SC Rapperswil-Jona Lakers) treten heute noch die Heimreise an.