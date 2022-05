Strafen hüben wie drüben sorgen für viele Spielunterbrüche

Gegen Ende des zweiten Drittels setzte es Strafen hüben wie drüben ab. Beide Teams spielten minutenlang in Unterzahl. Das Spiel erleidet viele Unterbrüche. Bei 4 gegen 4 konnte Timo Meier, gerade von der Strafbank zurück auf dem Eis, die Schweiz mit 3:2 in Führung schiessen. Danach kassierten zuerst die Slowaken, wenige Minuten später auch die Mannschaft von Patrick Fischer, eine Strafe wegen eines Wechselfehlers. Einen Spielfluss rückte in weite Ferne. Nicht weniger als acht Strafen innert wenigen Minuten wurden ausgesprochen. Die Schweizer brachten trotz zwischenzeitlich zwei Mann weniger auf dem Eis, den 3:2-Vorsprung in die Drittelspause.