Schweiz kassiert Gegentreffer, am Ende steht ein 5:2-Sieg zu Buche

Im letzten Drittel vermochten die Schweizer nicht mehr zu überzeugen. Zu verspielt agierten sie in der Offensivzone. Und die Italiener? Dem Underdog gelang es Reto Berra zwei Mal (52./59.) zu bezwingen. Damit verhinderten sie dem Schweizer Goalie den Shutout. Nico Hischier sorgte für den letzten Schweizer Treffer der Partie. Am Ende siegte die Schweiz 5:2. Der Start in die WM ist damit aus Schweizer Sicht geglückt. Morgen Sonntag (19.20 Uhr) steht bereits die nächste Partie gegen Dänemark auf dem Programm. (swe)