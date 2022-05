Eishockey WM Die Schweiz ringt Deutschland im Penaltyschiessen nieder und feiert den Gruppensieg Die Schweizer Eishockey Nationalmannschaft gewinnt das Nachbarschaftsduell nach Penaltyschiessen. Mit 7 Siegen in 7 Spielen holt die Nati souverän den Gruppensieg. Im Viertelfinal trifft die Schweiz auf die USA.

Die Schweizer Spieler feiern den Sieg gegen Deutschland. Keystone

Die Schweizer Nationalmannschaft feiert an der WM in Finnland den 7. Sieg im 7. Spiel. Im abschliessenden Gruppenspiel gegen Deutschland gewann das Team von Coach Patrick Fischer ein enges Duell im Penaltyschiessen mit 4:3. Andres Ambühl brachte die Schweiz nach zwei Minuten in Führung. Nach einer Strafe gegen die Schweiz konnte Deutschland die Partie in Überzahl ausgleichen, wenig später sogar in Führung gehen. Pius Suter und Denis Malgin sorgten im Mittelabschnitt wiederum für die Wende zu Gunsten der Schweizer. Doch die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm steckte nicht auf und konnte erneut ausgleichen (48.). Das Nachbarschaftsduell musste schliesslich im Penaltyschiessen entschieden werden. Dabei behielt die Schweiz die Oberhand. Im Viertelfinal am kommenden Donnerstag bekommt es die Schweiz mit der USA zu tun.

Tristan Scherwey, der sich am Sonntag im Spiel gegen Frankreich am rechten Bein verletzte, kehrt am Mittwoch in die Schweiz zurück. Der Spieler des SC Bern entschied in Absprache mit den Verantwortlichen der Nationalmannschaft und seines Clubs, dass es für den Genesungsprozess besser ist, in die Schweiz zurückzukehren und sich baldmöglichst einer Operation zu unterziehen. «Es wäre toll gewesen, hätte Tristan bei uns bleiben können. Für seine Gesundheit ist es jedoch besser, nach Hause zu reisen. Selbstverständlich respektieren wir seinen Entscheid», sagte Nati-Direktor Lars Weibel vor der Partie gegen Deutschland.