Nico Hischier bringt die Schweiz erstmalig in Front

Nico Hischier sorgt nach knapp 27 Minuten im Powerplay für die erstmalige Führung der Schweiz, die durch den Treffer an Sicherheit gewinnt, Kanada offensiv in Schach hält und die Nordamerikaner mehrfach in die Defensive zwingt. Das zweite Drittel kommt insgesamt weniger spektakulär daher als das erste. Glück hat die Schweiz, als Max Comtois nur die Latte trifft. (dur)