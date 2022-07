Bundesfeier in Luzern Bundesrat Berset wünscht sich Pragmatismus statt Empörung – und sorgt für «eine sanfte Landung»

Der Stargast an der Bundesfeier in der Stadt Luzern zog viel Publikum an. Zu den Abwesenden zählten vier Fünftel des Stadtrats. Auch Basler Fussballfans liessen sich nicht blicken.