EM-QUALIFIKATION Auf die Gala folgt der Krampf: Die Schweizer Handballer ringen Finnland mit 32:30 nieder Drei Tage nach der Galavorstellung gegen die Skandinavier quält sich die Schweizer Nati zu weiteren zwei Punkten auf dem Weg an die EM-Endrunde 2022.

Der Superstar trifft zweistellig: Andy Schmid war gegen Finnland da, wann es ihn gebraucht hatte. Ennio Leanza / KEYSTONE

Nach dem klaren 32:19-Erfolg am Donnerstag gewinnt die Schweiz auch ihr zweites Spiel gegen Finnland in der EM-Qualifikation. In Schaffhausen resultiert für die Mannschaft von Michael Suter ein 32:30-Sieg.

Anders als noch vor drei Tagen ist es dieses Mal alles andere als ein Selbstläufer für die Schweizer. Über die gesamte Spielzeit erweisen sich die Finnen als zäher und hartnäckiger Gegner, der nach einem frühen Drei-Tore-Rückstand nicht aufsteckt, den Ausgleich findet und in der 19. Spielminute gar selbst mit einem Tor in Führung geht.

Die Abhängigkeit von Schmid wurde offensichtlich

Die Schweiz ihrerseits bekundet deutliche Mühe mit der zweiten Welle der Finnen, in der Abwehr fehlt die Abstimmung, den gegnerischen Rückraumschützen Granlund (zehn Treffer insgesamt) bekommen sie kaum einmal in den Griff. Auch offensiv hapert es im Spiel der Hausherren, zu eindimensional gestalten sich die Angriffe, zu abhängig ist man von Superstar Andy Schmid, der mit zehn persönlichen Treffern vor der Pause erneut überragend aufspielt. Trotz allem reicht das Gezeigte für einen knappen Schweizer Vorsprung – mit 18:16 geht es in die Halbzeitunterbrechung.

Einfacher wird es für die Schweizer auch im zweiten Umgang nicht. Offensiv fehlen Lösungen gegen die soliden Finnen, die ihre Chancen im Angriff wiederum konsequent nutzen. Ihr Defizit zur Pause holen die Skandinavier rasch auf und gehen eine Viertelstunde vor dem Ende gar mit 27:26 in Front.

Leo Grazioli half mit seinen Paraden mit, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Marc Schumacher / Freshfocus

Im folgenden Timeout fordert Michael Suter Ruhe ein und kommt damit scheinbar in den Köpfen seiner Schützlinge an. Während sich nun bei den Finnen Unzulänglichkeiten und Fehler einschleichen, finden die Schweizer plötzlich ihre Linie. Angeführt von den Toren Schmids und den Paraden des etatmässigen Ersatzgoalies Leo Grazioli gelingt der Umschwung, einen knappen Zwei-Tore-Vorsprung rettet man über die Zeit.

Mit dem Sieg macht die Schweiz einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur EM-Qualifikation. Um letztlich einen Platz an der Endrunde zu ergattern, müssen allerdings weitere Punkte gegen Nordmazedonien und Weltmeister Dänemark her.