Mit Béla Réthy verabschiedet sich einer der bekanntesten und streitbarsten Fussball-Kommentatoren in den Ruhestand. Keystone/Archiv

«Es ist vorbei, c'est fini.» Eigentlich hatte ZDF-Reporter Béla Réthy damit bloss den Abpfiff des WM-Halbfinals zwischen Frankreich und Marokko gemeint, das «les Bleus» mit 2:0 für sich entschieden hatten. Doch sein bündiger Aussprach hätte auch ihm selbst gewidmet sein können: Der bekannte deutsche Fussball-Kommentator hat mit dem Spiel am Mittwoch – ausgerechnet an seinem 66. Geburtstag – einen Schlussstrich unter seine 35-jährige Laufbahn gezogen.

«Ich habe versucht, alle Zuschauer mitzunehmen», kam er am Ende der Übertragung doch noch auf seine Person zu sprechen: «Es freut mich, wenn es gefallen hat und sorry an die, die ich nicht erreichen konnte», so Réthy, für den es eine «grosse, grosse Ehre» gewesen sei. Kurz zuvor hatte ihn sein Co-Kommentator Sandro Wagner geradezu huldigend verabschiedet als «Vorbild» und «Legende».

Seine mehr als drei Dekaden andauernde TV-Karriere begann der fussballbegeisterte Réthy 1987, als er seine Festanstellung beim ZDF erhielt. 1991 kommentierte der als Sohn ungarischer Eltern in Wien geborene Journalist seinen ersten Fussballmatch im Fernsehen. Seit 1996 fungierte er in allen WM-Endspielen, die das ZDF übertrug, als Live-Kommentator und begleitete ferner mehrfach den Final der Champions League. Fussball-Interessierte in Deutschland kamen an seiner markanten, rauchigen Stimme mithin kaum vorbei.

An Kommentatoren und Kommentatorinnen entzünden sich unter emotionalen Fussballfans nicht selten feurige Debatten – ein Umstand, dem sich Réthy bestens bewusst ist. Der scheidende Sportreporter gehörte stets zu den streitbarsten Exponenten seiner Zunft. Seit dem Aufkommen der sozialen Medien arten solche Diskussionen aber rasch in veritable Shitstorms aus. «Unzumutbar für die ganze Gesellschaft» seien sie, «nicht nur für Fussball-Reporter», warf Réthy in einem Interview mit dem «Sport-Informations-Dienst» einen kritischen Blick auf die sozialen Netzwerke – von denen er sich weitgehend fernhält. Aus Selbstschutz: «Da geht es ja auch um Lebensqualität, die ich nicht aufgeben möchte.»

Kontroverse um Embolo-Aussage

Die jüngste Polemik um eine Aussage über Nati-Star Breel Embolo hat der Sportjournalist aber trotz seiner bewussten Social-Media-Abstinenz sehr wohl registriert. «Breel Embolo, bekannt aus der Bundesliga aus Schalke und Borussia Mönchengladbach. Und jetzt spielt er da, wo es sonniger ist, in Monaco. Also noch sonniger», sagte Réthy während der Vorrundenpartie der Schweiz gegen Serbien. In seiner Intonation des Wortes «sonniger» witterten empörte User und Userinnen Rassismus – und stellten den Reporter in grosser Zahl an den Pranger. Die Vorwürfe, denen das ZDF als auch Réthy sogleich vehement widersprachen, können als anschauliches Beispiel dafür dienen, welche gefährliche Dynamik Debatten in sozialen Netzwerken annehmen können.

Dass sich Reporter und Reporterinnen häufig in den Mittelpunkt von Debatten wiederfinden, illustriert ferner vorzüglich, wie sich schnell sich im emotionsgeladenen Fussball – den Fans selbst schon liebevoll «als schönste Nebensache der Welt» bezeichnen – Kontroversen auf scheinbare Marginalien fokussieren. Schon der im Kanton Zürich wohnhafte Kommentator Marcel Reif hatte dies leidvoll erfahrenen müssen, als er den Dortmunder Signal-Iduna-Park 2015 nur mehr mit Personenschutz zu betreten gewagt hatte. Der heute 73-Jährige war zuvor von Fans von Borussia Dortmund bedroht und attackiert worden – ganz so, als ob das gesamte Wohl und Wehe des eigenen Teams von der mehr oder weniger fachkundigen Live-Berichterstattung eines Journalisten abhänge.