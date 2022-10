Europa League Klatsche bei Henriksen-Debüt: Der FCZ unterliegt mit 0:5 in Eindhoven Der FC Zürich kassiert gegen die PSV Eindhoven wie im Hinspiel eine saftige Packung. Bei der Premiere von Bo Henriksen auf der Trainerbank gibt zumindest die verbesserte Einstellung Hoffnung auf Besserung.

Der FC Zürich, um Nikola Boranijasevic (rechts), musste gegen die PSV abermals eine Packung einstecken. Claudio Thoma / freshfocus

Neuer Trainer, alte Sorgen: Der FC Zürich hat sich auch im ersten Spiel unter Bo Henriksen nicht aus seiner Krise befreien können. Der Schweizer Meister unterlag bei der PSV Eindhoven mit 0:5 – zeigte sich im Vergleich zu seinen letzten Auftritten, auch gemessen am 1:5 im Hinspiel, allerdings paradoxerweise etwas leistungsverbessert.

Der Spielverlauf legte dabei zwei Erkenntnisse offen: Die Zürcher gingen weniger blutleer als zuletzt, dafür beherzter in den Zweikämpfen und engagierter in der Offensive zu Werke. Das couragierte Auftreten vermochte freilich nicht zu kaschieren, dass dem FCZ in seiner gegenwärtigen Verfassung jedwede Europacup-Tauglichkeit fehlt. Zumal Henriksen der defensiven Fragilität seines neuen Teams offenkundig noch nicht beizukommen imstande war, sodass das unheilvolle Geschehen in Eindhoven rasch seinen fatalen Verlauf nahm.

Beim neuen FCZ-Übungsleiter Bo Henriksen (vorne) machte sich rasch Frust breit. Keystone

Den spielstarken und individuell weitaus hochstehender besetzten Niederländern gelang bereits in der neunten Minute der Führungstreffer, als Erick Gutiérrez nach einem Eckball einnetzte. Joey Veerman (15.) und Ibrahim Sangaré (36.) erhöhten noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel kombinierte sich das Team von Ruud van Nistelrooy mit bedrückender Leichtigkeit zum 4:0 durch Veerman (55.). Eine Einzelleistung von Anwar El-Ghazi (84.) brachte den Endstand.

Weiterkommen nicht mehr möglich

Es war in der Praxis wohl schon im Vorfeld kein Thema mehr gewesen, doch durch die neuerliche Niederlage hat das international noch punktlose Zürich das Erreichen der K.o.-Phase der Europa League auch theoretisch verpasst. Allein Rang drei, und damit die Zwischenrunde der Conference League, läge nun noch im Bereich des Möglichen. Dafür müssten allerdings gegen den FC Arsenal sowie den FC Bodö/Glimt in jedem Fall zwei Siege her – und das scheint kaum vorstellbar.